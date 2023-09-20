الذهب العربي: لماذا تزيد البلدان العربية بنشاط احتياطاتها من الذهب؟

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول الأسباب التي تدفع الدول العربية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، فأي ترتيب عالمي يشغل العرب؟

وجاء في المقال: في نهاية العام 2022، بلغ احتياطي الذهب لدى الدول العربية مجتمعة 1514 طناً. ومن هذا الرقم، تَركّز نحو 1039.3 طن من الذهب، أي ما يقارب 69% من إجمالي الاحتياطيات العربية، في خمس دول عربية هي: السعودية، لبنان، الجزائر، العراق، مصر. أعلن ذلك مجلس الأعمال الروسي العربي (RABC) في 19 سبتمبر.

وعلى الصعيد العالمي، كانت المملكة العربية السعودية ولبنان من بين الدول العشرين التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب، فقد احتلتا المرتبتين 16 و18 على التوالي.

إن الاتجاه الحالي في الدول العربية لاقتناء الذهب مدفوع يأتي ضمن جهودها لتنويع احتياطاتها الدولية، وتقليل الاعتماد على الأسواق المالية والبنوك الغربية. فقد أدت الضغوط التي تواجهها البنوك في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المؤسسات، سواء من خلال شراء الأسهم أو شهادات الإيداع أو الاحتفاظ بالودائع فيها.

وتتمتع بعض الدول العربية، مثل الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، بميزة امتلاكها لمناجم ذهب على أراضيها. ما يتيح لهم شراء الذهب المنتج في هذه المناجم في أوقات مختلفة بالعملة المحلية أو الاستفادة من حصة الحكومة في أنشطة الإنتاج.

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