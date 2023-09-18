التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية يضر بمصالح الصين

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ما يقال عن تشكيل موسكو محورا من الدول الواقعة تحت العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: اختتم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زيارته التي استغرقت ستة أيام إلى روسيا. وبحث خلالها قضايا التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وتفقد كيم القاذفات الروسية القادرة على حمل الأسلحة النووية، والسفن الحربية. وقد حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن موسكو وبيونغ يانغ ستدفعان ثمن تعاونهما العسكري، في حال أقدمتا عليه. وتقول واشنطن إن زيارة كيم أثارت قلق بكين لأن هذه الزيارة تزيد من عدم الاستقرار على حدود الصين، وقد يعوق ذلك تطبيع علاقات بكين مع الولايات المتحدة وحلفائها في شرق آسيا.

وفي الصدد قال مدير دراسات كوريا ومنغوليا في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر فورونتسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "البلدان التي تطبق عليها سياسات عدائية والتي تواجه تهديدات لأمنها، تسعى حتما إلى توسيع آفاق تعاونها الإقليمي. هذه عملية موضوعية. ليس بإرادتهما (كوريا وروسيا) وجدتا نفسيهما في القارب نفسه، مع مشاكل متماثلة. لذا فإن التعاون بينهما سيزداد حتماً. وبصرف النظر عما يطلق عليه الصحفيون محور الدول الخاضعة للعقوبات، أو محور الدول المنشقة، أو محور الدول التي تدافع عن سيادتها، فإن الجوهر يظل هو نفسه.

أما زعم بعض وسائل الإعلام بأن التقارب بين روسيا وكوريا الديمقراطية يضر بمصالح جمهورية الصين الشعبية، فغير صحيحا بالمطلق. تتمتع جمهورية كوريا الديمقراطية والصين بعلاقات ممتازة وواسعة للغاية. وبطبيعة الحال، فإن كوريا الديمقراطية لا تريد أن تقصر اعتمادها على دولة واحدة. لقد أظهرت أن الصين ليست الصديق الوحيد، بل هناك آفاق للتعاون مع روسيا. لكن مصالح الدول الثلاث تتطابق في نواح كثيرة. أظن أن بكين أُبلغت بالزيارة مقدما".

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