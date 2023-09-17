الهجوم المضاد بطيء على الأرض وفي السماء

طائرات F-16 لن تغير شيئا في مسار الحرب في أوكرانيا ويرى شاميل عبد الله صالح في ناشيونال إنترست أن الوقت ليس لصالح أوكرانيا.

اعتبر زيلينسكي أن الموافقة على نقل المقاتلات F-16 إلى أوكرانيا اتفاقا خارقا. لكن المعطيات الحقيقية على الأرض تبيّن أن هذه الطائرات لن تساعد أوكرانيا على تحقيق أهدافها لأسباب عديدة.

ومن أبرز الأسباب أن القوات الأوكرانية لم تحقق حتى الآن أي نجاح يذكر في هجومها المضاد؛ حتى أنها فشلت في اختراق الدفاعات الروسية داخل أراضيها. وتكبدت أوكرانيا خسائر فادحة وفقدت ما يقارب ربع الأسلحة الموجودة في ترسانتها. ورغم حاجتها للدفاع الجوي إلا أن مقاتلات F-16 ستكون ذات تأثير محدود بسبب الوقت الطويل الذي ستستغرقه أوكرانيا للتدرّب على تشغيلها وصيانتها.

والمقارنة بين إمكانات القوات الأوكرانية والقوات الروسية في هذا الصدد واضحة. فهياكل طائرات F-16 عمرها 40 عاما وتحتاج لصيانة دورية لتبقى في حالة جيدة، بينما تستخدم القوات الروسية طائرات مطوّرة محليا وهي عالية التدريب.

وهناك عوامل أخرى تضعف تأثير المقاتلات؛ منها سهولة استهداف قواعدها من قبل الجيش الروسي وعدم توفر مدارج سلسة والحاجة إلى بطاريات قرب قواعدها لحمايتها من الهجوم. ومن المؤكد أن روسيا ستغير خططها الحربية عندما تبدأ أوكرانيا باستخدام الطائرات، إن استطاعت الأخيرة استخدامها.

وبالمحصلة لن تغيّر طائرات F-16 قواعد اللعبة ولن تحقق اختراقا فعالا. وسيبقى الهجوم المضاد لأوكرانيا بطيئا على الأرض وفي السماء.

المصدر: ناشيونال إنترست

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