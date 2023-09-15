النفط بـ 93 دولارا: الولايات المتحدة تستغل النفط الإيراني، لكن هذا ليس كافيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول إغلاق واشنطن عينيها عن تصدير إيران كميات كبيرة من النفط، رغم العقوبات.

وجاء في المقال: منذ الخامس من سبتمبر، تجاوز سعر النفط العالمي 90 دولارا للبرميل، واليوم للمرة الأولى منذ يونيو 2022 وصل إلى 93 دولارا. وفي الوقت نفسه، تصرف الولايات المتحدة النظر عن نمو صادرات النفط الخاضع للعقوبات من إيران ومشتريات الصين الملفتة للنظر منه. لكن هذا لا يكفي لكبح جماح الأسعار، بسبب خفض الإمدادات من روسيا والمملكة العربية السعودية.

بلغت صادرات النفط الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، وفق ما ذكرت رويترز بالإشارة إلى بيانات من FGE وVortexa.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة صادرات النفط الإيرانية تأتي في وقت تتفاوض فيه واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء وخيارات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.

وقد قال المدير الإداري في FGE، إيمان ناصري: "أظن أن الإيرانيين أثناء مشاركتهم في مفاوضات غير الرسمية حصلوا على تأكيد شفهي... بأن مشتري نفطهم لن يخضعوا لعقوبات إضافية".

وأشار إيغور يوشكوف، كبير محللي صندوق أمن الطاقة الوطني وخبير الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إلى أن الصين تشتري كل النفط الإيراني تقريبًا، وحتى لو تم رفع العقوبات عن إيران، فإن ذلك لن يؤدي إلى انفجار في الإمدادات.

وأضاف يوشكوف: "إيران تنتج وتصدر عمليا بكامل استطاعتها. ولتحقيق نمو إضافي، هناك حاجة إلى استثمارات واسعة النطاق وتقنيات حديثة". وأشار إلى أن النفط الروسي والإيراني يتنافسان في السوق الصينية.

فقال: "هناك منافسة بين إيران وروسيا، لكنها ليست حاسمة وغير بيّنة. على الرغم من أن الأحجام الإيرانية تؤثر بالطبع في السوق العالمية. ولولا زيادة الإمدادات لكان النقص وارتفاع الأسعار قد بدأ مبكراً. ولما اضطرت روسيا، ربما، إلى خفض صادرات النفط".

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