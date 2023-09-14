مستوى آخر.. الضربة الأوكرانية لسيفاستوبول أظهرت خطأ الدفاع الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضرورة أن يستعد الجيش الروسي لتكرار مثل هذه الهجمات على أسطول البحر الأسود.

وجاء في المقال: في ليلة 13 سبتمبر، تعرضت سيفاستوبول وسفن أسطول البحر الأسود لهجوم صاروخي أوكراني. وبحسب وزارة الدفاع، تم تنفيذ الهجوم بعشرة صواريخ مجنحة على حوض بناء السفن في سيفاستوبول، بالإضافة إلى ثلاثة زوارق مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود. تم تدمير الزوارق المسيرة من قبل سفينة الدورية فاسيلي بيكوف. وأسقط الدفاع الجوي سبعة صواريخ مجنحة، لكن ثلاثة صواريخ Storm Shadow/SCALP تمكنت من الوصول إلى هدفها. وألحقت أضرارا في ورش ومعدات الإنتاج، وأصيب 24 شخصا، كما اندلع حريق في الجزء الجنوبي من المصنع. ولحقت أضرار بسفينتين في الحوض الجاف فيه.

وفي الصدد، قال القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لقيادة القوات الخاصة، العقيد الاحتياطي سيرغي خاتيليف:

من حيث المبدأ، تعد هذه الضربة الصاروخية الليلية صورة كلاسيكية لضربة جوية واسعة النطاق. وفي الوقت الحالي، افتقار الجيش الأوكراني إلى التفوق الجوي الكامل يقلل من قدراته.

ومع ذلك، وجدت لديهم طائرات Su-24. شارك خمس منها في الهجوم الليلي. وقريباً يمكن أن تشارك طائرات F-16.

نعم، وعملت طائرات Su-24 بطريقة كلاسيكية: أولاً من اتجاه، ثم من الثاني، ثم من الاتجاه الثالث.

أعتقد بأنه لم يكن هناك سوى خطأ واحد من جانبنا، يتعلق بتفاعل القوى غير المتجانسة. كما تعلمون، لقد قُدمت دائمًا تقويمات جيدة لتفاعل أسطول البحر الأسود والدفاع الجوي في القوات البرية، ودفاعات القرم الجوية. إنما في هذه الحالة، ربما أحد ما، في مكان ما، لم يعمل.

هل كان بمقدور اللقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ مثل هذه الضربة الصاروخية الليلة في شبه جزيرة القرم دون مساعدة استخبارات الناتو؟

ولا في أي حال! هذه كلها خطة واحدة. لتنفيذها، كان من الضروري تطوير تسلسل واضح للهجمات من مختلف الوسائل والاتجاهات. كان كل شيء مترابطا زمانيا ومكانيا. وهذا يعني كانت هناك حاجة إلى بيانات استخباراتية دقيقة وتنسيق واضح مع استخدام طائرات الاستكشاف والتوجيه الرادارية بعيدة المدى. يمكن للأمريكيين فقط توفير ذلك للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالمناسبة، فقد زاد نشاط طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الأسود بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

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