مقابل ماذا رفعت واشنطن الحظر عن مليارات إيران؟

كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التنازلات التي قدمتها واشنطن لطهران، وبماذا تعهدت الأخيرة.

وجاء في المقال: وافقت الولايات المتحدة على اتفاقات تبادل "5 مقابل 5" مع إيران، وسمحت للبنوك بتنفيذ عملية نقل أصول للجمهورية الإسلامية تبلغ 6 مليارات دولار.

وفي الصدد، قال الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لعبت عُمان وقطر دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وعملتا على تخفيف التوترات. وستحرص الدوحة على ألا تُنفق الأموال على التسلح. الإيرانيون وافقوا على الصفقة، إلى حد كبير، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تطور بعد انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2018".

وأكد ساجين أن الخطوة المهمة من جانب طهران كانت تخليها عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تزيد عن 60%.

وقال: "من غير المستبعد أن يتم سحب هذا اليورانيوم من التداول من حيث المبدأ. والأمريكيون بدورهم، في الجلسة الأخيرة لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يطرحوا مقترحاتهم المألوفة المناهضة لإيران. وبشكل عام، فإن الشرق الأوسط أصبح بالفعل محط اهتمام أقل بالنسبة للولايات المتحدة على خلفية المشاكل المرتبطة بالصين وروسيا، على الرغم من وجود نحو 50 ألف جندي أميركي في المنطقة. تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن أصبح الآن مفيدًا للطرفين".

وأضاف ساجين أن الطرفين، على الرغم من أنه لم يعد هناك أي حديث عن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، باتا أقرب بكثير إلى حل وسط في إطار تعاقدي. وهذا بدوره يمكن أن يفتح المجال أمام التعاون بين إيران والدول الأوروبية، وهو ما تريده الأخيرة بالفعل.

وختم ساجين بالقول: "علينا أن نفهم أن أن النظام المحافظ قابل للتفاوض من خلف الكواليس، على الرغم من أن مستوى الدعاية المناهضة لأمريكا في الجمهورية الإسلامية قد يرتفع".

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