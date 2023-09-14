تكنولوجيات بيد ماسك تقلق السلطات الأمريكية

كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول الدور المصيري الذي يلعبه إيلون ماسك في الشؤون العسكرية ومحاولة الكونغرس الحد من نفوذه.

وجاء في المقال: طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء تحقيق في رفض ماسك تشغيل ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت". وقد تحدثت الديمقراطية إليزابيث وارن عن ضرورة التأكد من أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحددها الدولة، وليس ملياردير واحد. بالإضافة إلى ذلك، دعت البنتاغون إلى مراجعة العقود المبرمة مع شركة سبيس إكس.

وقد أوضح ماسك موقفه في وقت لاحق، وقال إنه تلقى طلبًا عاجلا من الوكالات الحكومية الأوكرانية لتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول. ووفقا له، كان هدف الجانب الأوكراني واضحا "إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي هناك". ولو وافق ماسك، فإن شركته سبيس إكس ستصبح شريكاً واضحاً في "عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع".

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي: "لم يكن إيلون ماسك ليدلي بتصريحات حول قيود ستارلينك على القوات المسلحة الأوكرانية لو كان لا يعرف أنه سيخرج منتصراً من هذا الوضع. ولا يمكن أن يخضع رجل الأعمال للمساءلة القانونية، بصرف النظر عن مدى سخط أعضاء مجلس الشيوخ. أقصى ما يمكن أن يفعله معارضوه هو نبش "غسيله القذر".

"ومع ذلك، فإن فكرة إبعاد ماسك والعديد من رجال الأعمال الآخرين الذين يدعمون الجهات "الخطأ" في السياسة الأمريكية عن التأثير تلوح في الأفق منذ فترة طويلة. ولا يتعلق الأمر حتى بقيود ستارلينك على الجيش الأوكراني. تشعر السلطات الأمريكية بعدم الارتياح عندما تقع تقنيات على هذه الدرجة من الأهمية في أيدٍ غير جديرة بالثقة. وبصرف النظر عن الكيفية التي سينتهي بها تحقيق أعضاء مجلس الشيوخ الآن، فمن المرجح أن تجري محاولة تجريده لاحقًا" من نفوذه.

"بالطبع كلام ماسك ليس مبادرة منه وحده. بل هناك جزء من النخبة الأمريكية المضادة يمنحه الفرصة للإدلاء بتصريحات سياسية. والآن، أصبح هذا الملياردير علما بالنسبة للمحافظين، فهو رجل أعمال جاء إليهم من المعسكر الليبرالي".

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