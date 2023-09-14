تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول العوامل التي تجعل بولندا خطيرة على أوكرانيا.

وجاء في المقال: سوف يتغير مزاج عدد من السياسيين البولنديين على خلفية الصراع الأوكراني. لم تعد وارسو شريكًا مخلصًا لكييف. صرحت بذلك الباحثة السياسية ونائبة مدير مركز الخبرة الجيوسياسية ناتاليا ماكيفا في مقابلة مع "برافدا رو".

ووفقا لها، بدأ العالم يتعب من أوكرانيا. وقالت:

"بالنسبة لبولندا، تمثل أوكرانيا مشكلة في خاصرتها، وهي مسألة معقدة في الوقت نفسه، تشمل مشاكل اللاجئين، وتدفق الأسلحة إلى السوق السوداء، وارتفاع مستوى الجريمة، وقضية الحبوب. ونحن نعلم أن أسعار الحبوب الأوكرانية قد انخفضت، وهي رديئة النوعية إلى حد بعيد. ومن ناحية أخرى، بولندا جزء من الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة. لذلك، لا ينبغي توقع تحول جذري من بولندا".

وترى ماكيفا أن وارسو ستواصل المشاركة في المغامرات الجيوسياسية، لكن الإرهاق العام في المجتمع البولندي سيزداد.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن جزءًا معينًا من النخبة يسن أسنانه على عدد من الأراضي الأوكرانية. وأضافت أن بولندا جارة خطيرة على أوكرانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي.

كما ذكرت ماكيفا أسباب الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، والذي تخطط وارسو لتقديمه:

• أولاً، تخفض الحبوب الأوكرانية الأسعار، وتضر بالمنتجين الزراعيين البولنديين بشكل مباشر؛

• ثانيا، هي ذات نوعية رديئة للغاية، حيث وجدت فيها مركبات خطيرة على الصحة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إنه لن يسمح للحبوب القادمة من أوكرانيا "بإغراق" البلاد.

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