خبير إيراني: خسارة سيونيك طريق إلى انهيار أرمينيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن ضرورة أن تأخذ يريفان دور إيران الإقليمي المفصلي ولا تراهن على الناتو، وإلا ستنهار كدولة.

وجاء في المقال: في الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات في جنوب القوقاز بشكل ملحوظ: تسعى أذربيجان وتركيا إلى إنشاء ممر عبر أراضي أرمينيا، يربط بين أنقرة وباكو، ويمنح تركيا إمكانية الوصول إلى دول آسيا الوسطى.

وقد صرحت إيران مرارا بأنها لن تقبل بتغيير الحدود في المنطقة: فالحدود مع أرمينيا هي منفذ طهران الوحيد إلى أوروبا غير الخاضع لسيطرة أنقرة وباكو، اللتين تربطهما علاقات معقدة مع الجمهورية الإسلامية.

وقال المحلل الإيراني عرفان لاجيفاردي إن فتح ممر عبر سيونيك من قبل أذربيجان وتركيا طريق إلى انهيار أرمينيا. وقال:

"إن موقف أرمينيا الضعيف حيال مسألة إنشاء ممر زانجيزور سيضعف نفوذ يريفان على جنوب البلاد وسيؤدي في الواقع إلى انهيار الدولة. فمن دون منطقة سيونيك، تفقد أرمينيا إمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة وتفقد أهميتها الجغرافية".

ووفقا لـ لاجيفاردي:

"المخرج من هذه الأزمة ليس دخول الناتو إلى المنطقة، ولا المفاوضات العقيمة التي لا تؤدي إلى سلام طويل الأمد، بل دخول إيران، التي تتخذ حتى الآن موقف المراقب، إلى الحلبة السياسية، كواحدة من القوى الكبرى التي تلعب دورا مفصليا في المنطقة".

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