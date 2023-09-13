الولايات المتحدة والهند قررتا فتح طريق إلى أوروبا

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول سعي الولايات المتحدة إلى تعطيل مشروع "الحزام والطريق" الصيني.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنشاء ممر اقتصادي يصل الشرق الأوسط وأوروبا مع الهند لتوريد موارد ومنتجات الطاقة.

ويجري النظر في ممرين بديلين: الممر الشرقي، الذي سيربط الهند عن طريق البحر بالإمارات العربية المتحدة، والممر الشمالي - من الإمارات العربية المتحدة براً عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، ثم عن طريق البحر إلى اليونان.

في جوهر الأمر، يجري إطلاق مشروع جيوسياسي وتجاري ضخم وطموح، كما أشار المستشرق أندريه أونتيكوف في حديثه مع إزفستيا. وقال:

"إنه موجه ضد الصين وسيكون منافسًا لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد". كثير من الناس يربطون غياب شي جين بينغ عن مجموعة العشرين بفكرة ممر النقل الجديد".

وفي رأي أونتيكوف، الوضع الحالي أكبر من ذلك بكثير: يجري توريط دولة مثل الهند في شريان النقل، وهي التي لديها كثير من التناقضات، بما في ذلك التناقضات الإقليمية مع الصين.

وأضاف: "يطلق الأميركيون ببطء لعبتهم المفضلة، التي حققت نجاحاً في كافة الاتجاهات في إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والتي تقوم على مبدأ "فرق تسد". في الجوهر، سوف تستغل الولايات المتحدة التناقضات بين بكين ونيودلهي، وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة، وتستأثر بالزبدة. كما كان الحال في عدد من النقاط الساخنة الأخرى في العالم".

وأكد أونتيكوف أن "ممر النقل يجب أن يمر عبر أراضي المملكة العربية السعودية. وبرأيه فإن إحدى المشاكل المعقدة التي سيتعين على الأمريكيين حلها هي الاتفاقيات بين المملكة وإسرائيل. فالولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة للتوفيق بين الإسرائيليين والسعوديين، وتتناسب هذه الجهود مع فكرة ممر النقل. وليس من الواضح بعد الشكل الذي سيتم تنفيذ المصالحة وفقه".

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