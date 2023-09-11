"الفرنسة" نمط محدث من الاستعمار الفرنسي لعدد من الدول الإفريقية.

"الأفرو-روسية" شكل محتمل لتعاون روسي-إفريقي مشترك إذا توافرت لدى القيادات الإفريقية المصداقية في تحقيق المصالح الوطنية.

بين هذين المصطلحين اللذين يلخصان الحالة الإفريقية "غير المستقلة وغير المستقرة"، بمعنى انها تابعة لقوى خارجية في جميع تفاصيلها، بعيدا عن مفاهيم التفاعل المشترك أو المصالح الثنائية، مع استثناء بسيط لدول الشمال الإفريقي ( مصر - ليبيا - تونس - الجزائر)، خلافا لدول "الجنوب الإفريقي"، ويلخص هذه الحالة مراجعة لتاريخ الانقلابات العسكرية في العالم وفي القارة الإفريقية.



يصنف "أساتذة العلوم السياسية" تحرك مجموعة من ضباط الجيش المصري بقيادة جمال عبدالناصر

في 23 يوليو عام 1952 للإطاحة بالحكم الملكي على أنه أول انقلاب عسكري تشهده قارة إفريقيا في

التاريخ الحديث، مع صعود حركات التحرر من الاستعمار، فمنذ عام 1950 / شهد العالم ما يقارب

من486/ محاولة انقلاب عسكري، منها214/ محاولة انقلاب في إفريقيا وحدها، لتتصدر قارات العالم

من حيث عدد محاولات الانقلاب بنسبة ،%44 ومن إجمالي تلك المحاولات، نجحت 242 محاولة حول

العالم في إيصال قادة الانقلاب العسكري إلى الحكم، من بينها 106 في إفريقيا وحدها، وشهدت 45

دولة إفريقية من 54 دولة بالقارة محاولة انقلاب عسكري مرة واحدة على الأقل، ويتصدر السودان القارة

بـسبعة عشر محاولة انقلاب نجح منهم ست محاولات.

والمهم هنا ملاحظة أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة (أغسطس 2020 - أغسطس 2023 )



▪ ثمانية عشر محاولة انقلاب شهدتها إفريقيا نجح منها تسع محاولات.

▪ أربعة انقلابات في دولتين "انقلابان في جمهورية مالي/أغسطس،2020 وفي مايو2021/"

"وانقلابان في جمهورية بوركينا فاسو، في يناير،2022/ وفي سبتمبر 2022/".

* ▪ تسعة انقلابات في سبع دول "مالي، السودان، غينيا، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، والغابون"

جميعها مستعمرات فرنسية، باستثناء السودان.

والملفت هنا أيضا أن تحليل الدراسة "بحسب الباحثين" في سياق أسباب الانقلابات في إفريقياء أن

العوامل المشتركة تتمحور حول "الفقر والفساد وسوء الإدارة وضعف الديمقراطية وانتهاكات حقوق

الإنسان"؛ بالإضافة إلى "تأثير الدومينو" والتدخلات الأجنبية التي أحيانا تكون حقيقية وأحيانا أخرى

تكون مزاعم لتبرير الانقلاب "بحسب الباحثين"» وبرأبي أن هذا تسطيح للمشكلة» فالعوامل المشتركة

المشار إليهاء هي وقائع أحدثها الحضور الأجنبي "الفرنسي بالدرجة الأساس" فهو من عزز الفقر ودعم

الفساد وقام بانتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مصالحهم الاقتصادية في نهب الثروات» فلو كانت

المجتمعات الأفريقية في حالة طبيعية لما تمكن المستعمر "المتدثر تحت مظلة الشركات الأجنبية" أن ينهب هذه

الخيرات ويترك الشعوب ليست فقيرة “فالفقر ليس عيبا" ولكنه عزز التخلف في الحياة المدنية والاجتماعية.

ويلخص هذا الواقع تصريح الرئيس الفرنسي "ماكرون" بشأن ما يحدث حاليا حيث قال:(بوركينا

فاسو ومالي والنيجر موجودة فقط بفضل فرنسا ولن نسلمهم)2

! غطرسة تجاوزت حدود اللباقة السياسية » وهذا يذكرنا بعبارة الاستهزاء التي أطلقها "ماكرون" عند مغادرة رئيس إحدى الدول الأفريقية

قاعة اجتماع» علق بكل سفاه وهو يضحك "أظنه غادر لإصلاح التكييف" بازدراء» وكأنه ينظر إليهم

كخدم وعبيد لجمهورية الديموقراطية "فرنسا": هذا ما يفسر التسلسل "المنطقي" في الانقلابات الأفريقية»

وليس مجرد "تأثير الدومينو" إلا أن يكون تأثيرا إيجابيا في الانعتاق من حالة الاستعباد الفرنسي» والتبعية

والمحور الرئيس فيما يجري في إفريقيا ليس ذات الأحداث "الانقلابات" ولكن ما قد تؤل إليه»

هل ستنتهي بهذه الدول إلى استقلال حقيقي بإرادة وطنية "عسكرية أو مدنية” لايهم على الأقل مرحلياً؟

أم ستنتقل هذه الدول من حالة "الفرئسة* " إلى المشروع الجديد "الأفرو ‏- روسية”؟؟

ويمكن ملاحظة أنه تجتمع في أفريقيا حالتان متناقضتان " الموارد الطبيعية البائلة" و"حالة الفقر

الشعبي العام" يقابلهما تخلف مدني على المستوى العام؛ وبالتالي فإنه ينتج عن هذه الحالة المتناقضة ما

يمكن تسميته "اليأس البركاني" وهي حالة من اليأس تنتهي بانفجار “كما حدث بالضبط في حالة

بوعزيزي التونسي" وبالتالي اشتعال الثورة الشعبية في تونس» وما تبعها من تسلسل "تأثير للدومينو'

حقيقي في عدد من الدول العربية “بعيداً عن التحليلات التي تستدعي مؤثرات وخطط خارجية"

واقترح هنا مراجعة مقالتي بعنوان: مستقبل الاعتماد على الذات العربية» والتي تم نشرها قبل انطلاق

ثورات ما يسمى ب "الربيع العربي" وفيها فيها تحليل للحالة العربية» والتنبؤ بقيام ثورات شعبية» وانفلات

أمني » وتشكلات سياسية جديدة بشكل متزامن» نتيجة لما كانت تعيشه دول الثورات العربية.

الحالة الأفريقية الراهنة تتشابه كثيراً مع الحالة العربية "خاصة دول شمال أفريقيا"' مع

اختلاف مهم من زاوية أن الحراك الذي يجري في "أفريقيا" من أعلى السلطة وليس من القاعدة الشعبية»

وهذا مؤشرآخر لسرعة محتملة للتحولات كونها بقيادة عسكرية مدعومة شعبياً» والطرف الآخر في الزاوية

الأضعف ؛ كونه مرتهن لولاء خارجي "فرنسي" هو محل المشكلة من الناحية النفسية الشعبية.

يقابل هذا المنحنى حضور روسي "مبطن" يغذي نزعة التمرد على "الفرنسة" بالاستجابة للحاجة

الشعبية النفسية "استقلال القرار محلياً والاكتفاء الغذائي الذاتي" وكانت هذه الرسالة صريحة في كلمة الرئيس

فلادمير بوتين في قمة منتدى "روسيا وأفريقيا/ 27 - 28 يوليو 2023 )» بل أبعد من ذلك حين قال: (في

القمة القادمة "أي بعد ثلاث سنوات" ستكون الدول الإفريقية مكتفية غذائيا من الناتج المحلي)» وانتهز

بوتين الفرصة بإعلان تقديم معونات قمح مجانية بكميات معلنة لدول محددة وهنا اجتماع 'للنوايا

والفعل" مما أحدث تأثيراً عملياً مباشرا ونرى أن دور وفاعلية "منتدى روسيا وأفريقياء بقيادة الدبلوماسي

المخضرم /أوزيروف سوف يستمر إلى جانب الأدوات الناعمة مجموعة "بريكس" والتي أصبحت متطلبا

للدول الأفريقية للخروج من أزماتها الاقتصادية.

نحن أمام مجموعة عوامل فاعلة في الملف الأفريقي:



‎1- أن الحضور الفرنسي في الدول الأفريقية» مكن للقيادات العسكرية لإدارة شؤون الدول» وليست

المؤسسات المدنية» فأصبحت إرادة التغيير"بالانقلابات" متاحة في أي لحظة.

2 - تململ أفريقي من فقدان الإرادة الذاتية لإدارة المصالح الوطنية.



3 - التقارب "الزمني والجغرافي" للانقلابات العسكرية أضعف التأثير والقدرة الفرنسية على تعديل

الأوضاع.

4- بروز بدائل دولية عن الاستبداد الفرنسي "روسيا والصين" تتزامن من حضور فاعل مجموعة

"بريكس" التي انعكست إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية لإحدى الدول الأفريقية "جمهورية

جنوب أفريقيا".

5- انشغال فرنسا "ودول الناتو" بملف أوكرانيا الذي أثقل التحركات الأوروبية "سياسيا وعسكريا".

هذه الحالة قد تدفع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لنوع من المقاربات النطعير

"البرغماتيت اتير" في ظل التنافس الدولي المتصاعد؛ للحد من تنامي المخاطر على المصالح

في أفريقياء والمتمثلت في:

‎1- ‏ تنامي الجرأة لدى القادة العسكريين الأفارقة في تحديهم الصريح للنفوذ الغربي.

2- توفر بدائل أمنية واقتصادية نشطة تتمثل في حضور "روسيا والصين".

3- تجنب دفع بقية دول القارة الأفريقية لانقلابات جديدة خاصة لدول "غرب ووسط أفريقيا".

د. ماجد بن عبدالعزيز التركي . رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية - الروسية.

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