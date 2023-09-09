هل تتفق بلدان مجموعة العشرين بشأن الصراع الروسي-الأوكراني؟

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول صعوبة الاتفاق على صياغة بيان ختامي لقمة دلهي.

وجاء في المقال:سيشهد اجتماع قادة دول مجموعة العشرين، الذي سيعقد في نيودلهي من 9 إلى 10 سبتمبر، القبول الرسمي للاتحاد الإفريقي في هذا النادي الدولي، وخلافات حول تقويم الصراع الروسي الأوكراني. يعتزم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن توسيع التحالف الداعم لكييف. ومع ذلك، فإن العديد من دول مجموعة العشرين، وفي المقام الأول الهند المضيفة، تؤيد إخراج قضية الصراع الأوكراني الروسي، قدر الإمكان، من مناقشات مجموعة العشرين.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها منظمو الاجتماع، فلن يكون تمثيل جميع البلدان هناك على أعلى مستوى.

وكما حدث في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها إندونيسيا العام الماضي في جزيرة بالي، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في الحدث الحالي؛ كما لن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة الهندية أيضًا.

وفي الوقت نفسه، هناك أحجية أخرى في المباحثات المقبلة على علاقة بالصين: كيف ستكون صياغة الإعلان الختامي للقمة، إذا تم تبنيه بطبيعة الحال؟ تعارض روسيا، باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين، بشكل قاطع إدانة خطواتها في أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوثيقة. ومع الأخذ في الاعتبار الموقف الروسي، أعدت الهند مشروع البيان. وهو لا يناسب الغرب. وقد انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي النسخة الهندية من الإعلان. لقد شعروا بأن الوثيقة متساهلة للغاية، وهي في الواقع الوثيقة نفسها التي اعتُمدت قبل عام في بالي.

ووفقا لبلومبرغ، التي نقلت الخبر عن مصادر فرنسية، فقد غيرت الصين مقترحاتها الأولية لصياغة البيان. وليس واضحا تماما بالضبط كيف سيكون. ومع ذلك، فمن خلال معطيات الوكالة، يمكن استنتاج أن المشاورات حول الصياغة بين ممثلي دول مجموعة العشرين أسفرت عن بعض النتائج حتى أمس الخميس. ومن المرجح اعتماد بيان ختامي.

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