تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول المناورات الأمريكية الأرمينية المشتركة على خلفية الوضع المعقد في جنوب القوقاز.

وجاء في المقال: تلقّى الكرملين بحذر الأنباء عن المناورات الأمريكية الأرمينية التي ستجري هذا الشهر على أراضي أرمينيا. يتضح ذلك من كلمات سكرتير الرئاسة الروسية الصحفي، دميتري بيسكوف. وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن من غير المناسب إجراء تدريبات لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في البلاد، لأن ذلك، حسب قوله، قد يسبب ردة فعل سلبية من تركيا وأذربيجان.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء 6 سبتمبر، أن مناورات "إيجل بارتنر 2023" ستجرى على أراضي أرمينيا. وستجرى التدريبات في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر، في مركز تدريب "زار" من أعمال لواء حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مؤخرًا أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ في اتجاه جنوب القوقاز. وتؤيد واشنطن، مثل موسكو، حركة المرور دون عوائق عبر ممر لاتشين، من أرمينيا إلى ناغورني قره باغ.

ومع ذلك، لا يتحدث البيت الأبيض ولا الحكومة الأرمينية عن الحاجة إلى التكامل الأوروبي الأطلسي في البلاد الآن أو على المدى الطويل. كما لم تناقش في يريفان مسألة الانسحاب من المشاريع الدولية المشتركة التي تشارك فيها روسيا (ضمن رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي). بل على العكس من ذلك، فإن الاتصالات الاقتصادية بين روسيا وأرمينيا تتطور بشكل ديناميكي.

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