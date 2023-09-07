تركيا إلى "بريكس"، علاقات أنقرة وبكين، هل تتخلى تركيا عن الغرب؟

تحت العنوان أعلاه، نشر ليفون سافاريان، في "أوراسيا ديلي"، نص لقاء مع باحث في الشؤون التركية، حول أفق انضمام تركيا إلى بريكس، ولعبة تعدد الكراسي التي يتقنها أردوغان.

وجاء في اللقاء:لفت الانتباه بشكل خاص بيان السفير الصيني في أنقرة، ليو شاوبين، الذي أشار إلى أن بكين "ترغب في انضمام تركيا إلى مجموعة بريكس". في الوقت نفسه، مع أن تركيا لم تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، إلا أن رئيسة المنتدى الدولي لمجموعة بريكس، بورنيما أناند، أشارت إلى قرب انضمام أنقرة إلى الكتلة.

حول ذلك، تحدثت "أوراسيا ديلي" مع رازيل إيلشاتوفيتش غُزايروف، الباحث في الشؤون التركية في قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فقال:

تشير مبادرة الصين لدعم عضوية تركيا في مجموعة بريكس بوضوح إلى أن بكين ترى في أنقرة حلقة وصل مهمة في تطوير مشروع مبادرة الحزام والطريق. تتمتع تركيا بموقع جغرافي ملائم لذلك. وستكون العضوية المشتركة في مجموعة بريكس مناسبة لمناقشة المشاريع الجديدة في صيغة جديدة، وإتاحة الفرص لبدء تنفيذها.

يمكن وصف سياسة تركيا الحالية على الساحة الدولية بسياسة "تعدد الكراسي". فأنقرة، تسعى إلى تطوير علاقاتها مع العديد من الجهات الدولية الفاعلة، ما يسمح لها في نهاية المطاف بالمناورة فيما بين أكثر من جهة، و"تستخلص" لنفسها أفضل الظروف للتعاون.

قد تمنح عضوية بريكس تركيا مجالاً آخر للمناورة في العلاقات مع الشركاء الغربيين. فهكذا تتمكن أنقرة من استعراض أهميتها على الساحة الدولية، متخذةً ذلك ذريعةً لتحسين ظروف علاقاتها مع الدول الغربية. ومع ذلك، ففي هذه الحالة، من الضروري أن نكون مستعدين لحقيقة أن أنقرة يمكن أن تستخدم العلاقات الوثيقة مع الغرب لتحسين مواقعها في المنظمة، في حال انضمامها إليها.

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