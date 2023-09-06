"إكسبريس": بولندا تعتزم الحصول على صواريخ هجومية إضافية مع "تزايد التهديد الروسي"

نشرت صحيفة "إكسبريس" مقالا للكاتب الصحفي جون كينغ، حول خطط بولندا للحصول على بطاريات إضافية من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" من طراز "hit-to-kill".

وجاء في المقال:

تعمل بولندا على تعزيز قدراتها الدفاعية الحدودية، في تحذير واضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وارسو قد كشفت، الثلاثاء 5 سبتمبر، عن خطتها للحصول على 6 بطاريات إضافية من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" من طراز "hit-to-kill".

إقرأ المزيد

وتنتمي ثلاثة من العقود الأربعة المعلنة لهذه الأنظمة أو مكوناتها، فيما يتوقع أن يكون العقد الأول لتوفير عناصر نظام Wisla، مع 48 قاذفة من طراز M903، و644 صاروخا من طراز PAC-3 MSE، وما مجموعه 12 رادارا من طراز LTAMDS. وقد أكدت وزارة الدفاع البولندية على توقيع العقود في المعرض الدولي لصناعات الدفاع، وهو معرض تجاري سنوي يقام هذا العام في بولندا ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويعطي حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا الأولوية للدفاع، وسط مخاوف من تزايد عدم الاستقرار على الحدود الشرقية للبلاد مع بيلاروس، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقد وصف خبراء صناعة الدفاع في موقع Defence24.com الإعلان عن عمليات الشراء الإضافية التي قامت بها وارسو بأنه "طموح"، فيما تفيد التقارير أن المعدات العسكرية الجديدة ستشكل جزءا من "الطبقة العليا" في الدفاعات الجوية البولندية، وستؤدي إلى "زيادة حادة" في القدرات القتالية.

كما أعلنت بولندا أيضا عن خطط لطلب رادارات وأنظمة قيادة ودعم، ما سيزيد من قدرة البحرية البولندية على الاشتباك مع أهداف برية على مسافات تزيد عن 200 كيلومتر، كما سيتم توقيع عقد آخر لأنظمة مضادة للطائرات من طراز Zenit-MP، وفقا لوزارة الدفاع البولندية.

المصدر: Express

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب