بوتين قدم اقتراحا يستبعد أن يناسب أردوغان

كتبت ايلينا ايغوروفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن النزال الدائر على حلبة صفقة الحبوب.

وجاء في المقال: رجب طيب أردوغان في طريقه إلى سوتشي. طوال أشهر، حاولت تركيا، دون جدوى، دعوة فلاديمير بوتين لزيارة أنقرة. وها هو الاجتماع الذي طال انتظاره، سيُعقد في النهاية، في 4 سبتمبر، على الأراضي الروسية: لم يعد بإمكان أردوغان الانتظار ويأمل في إقناع موسكو بالعودة إلى صفقة الحبوب قبل قمة مجموعة العشرين واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن، لدى بوتين اقتراحا بديلا.

الحديث يدور عن توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا لمعالجتها وشحنها لاحقًا إلى دول ثالثة. ومن المفترض أن يجري تسليم الأتراك الحبوب بسعر تفضيلي معين. ومن المتوقع أن يتم تمويل الصفقة من قبل قطر.

ورغم أن الربح الاقتصادي الذي تحققه تركيا واضح (فسوف تحصل على الحبوب الرخيصة، والتي يمكنها بعد ذلك إعادة بيعها بأسعار باهظة)، فإن هذه الصفقة غير مواتية من الناحية السياسية لأردوغان، لأنها لا تنطوي على مشاركة أوكرانيا. وقد صرحت أنقرة مرارًا بأنها "تساند كييف دائماً". وكييف، بطبيعة الحال، تعارض أي اتفاقات تجري من خلف ظهرها. خاصة في موضوع حساس مثل تصدير المنتجات الزراعية.

ويبدو أن بكين مستعدة لتقديم الدعم المعنوي لأنقرة. فقد قال السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاوبينغ، قبل يومين من المحادثات في سوتشي إن الصين ترى موقف تركيا متوازنا وتقدّر جهودها في استئناف عمل ممر الحبوب. وشدد على ضرورة حل المشكلة قبل ظهور أزمة إنسانية. وبما أن الدبلوماسيين الصينيين نادراً ما يفتحون أفواههم بمبادرة منهم، فيمكن الافتراض أن هذه رسالة إلى بوتين من شي جين بينغ نفسه. وكما تعلمون، كانت الصين المستفيد الرئيس من مبادرة البحر الأسود: فقد اشترت 8 ملايين طن من 32.9 مليون طن من المنتجات المصدرة عبر الموانئ الأوكرانية. ومن الواضح أنها تأمل في إمدادات جديدة.

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