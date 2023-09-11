تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول القطاع الذي تتحدث أوكرانيا عن اختراق الدفاعات الروسية فيه.

وجاء في المقال:أدلى الجنرال تارنافسكي ببيان صاخب في مقابلة مع صحفيين بريطانيين، زعم خلالها أن وحداته اخترقت خط الدفاع الروسي الأول الأكثر تحصينًا، واحتلت منطقة رابوتينو-فيربوف. بالإضافة إلى ذلك، قال تارانافسكي إنه سيسيطر بسهولة على خطي الدفاع المتبقيين، فالخط الأول كان الأصعب، حيث فقدنا في الدفاع عنه 60٪ من قواتنا وعتادنا.

وفي الوقت نفسه، يؤكد جنود الجيش الروسي الموجودون في هذا القطاع من الجبهة أن رابوتينو لا تزال منطقة رمادية، فقد تراجعت وحداتنا إلى شريط حراجي ولكنها تحتفظ بمواقعها فيه.

وقد قال الخبير العسكري مدير متحف قوات الدفاع الجوي يوري كنوتوف، في الإجابة عن السؤال التالي:

هل صحيح أنهم اخترقوا خط دفاعنا الأول؟

حتى الآن، تمكن العدو من التقدم فقط في منطقة رابوتينو. ومع ذلك، لم أكن لأقول إنهم اخترقوا خط دفاعنا الأول. فالمعلومات تفيد بأن هناك 6-7 كيلومترات قبل خط الدفاع الأول. على الأرجح، هذه خطوط متقدمة من التحصينات كانت موجودة لدينا قبل تشكيل ثلاثة خطوط دفاع جديدة. في رأيي، تتحدث أوكرانيا عن اختراق خط الدفاع الأول من أجل رفع معنويات الجيش الأوكراني، والأوكرانيين، بشكل عام. مثلما يزيدون الآن من هجماتهم على أراضي روسيا. هدفهم الرئيس هو إظهار أن أوكرانيا تخوض قتالا نشطًا في جميع أنحاء الجبهة.

إذا نظرنا إلى الموقف ككل، فسوف نرى ذلك. باستثناء رابوتينو، لم يحقق الجيش الأوكراني أي إنجاز. علاوة على ذلك، نحن نتقدم في منطقة كوبيانسك. لا أقول بشكل مكثف وبسرعة، إنما بشكل مشجع. تفتح حركتنا منظورًا جيدًا لمزيد من التقدم إلى الأمام.

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