تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون نيكيتين، في "فزغلياد"، حول اضطرار الدول الغربية إلى شراء الطاقة الروسية رغم تصريحاتها المعادية لروسيا.

وجاء في المقال: هنأ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أمس الأحد، عمال صناعة النفط والغاز بمناسبة عيدهم المهني. وأكد أن صناعة النفط والغاز تحتل مكانة خاصة في الاقتصاد الروسي، وعملها يحدد إلى حد كبير تطور دولتنا (روسيا)، وتعزيز أمن الطاقة، وحل أهم المشاكل الاجتماعية.

وفي الصدد، قالت الباحثة السياسة، عضو نادي "ديغوريا" للخبرة، داريا غافريش: "بصرف النظر عن حديث الدول الأجنبية، بصوت مرتفع، عن عدائها لروسيا وعن مدى عدوانية ردة فعلها على جميع خطوات موسكو وأفعالها، إلا أنها مع ذلك مضطرة إلى تجاوز نفسها وشراء موارد الطاقة لدينا. لا يمكن لأي اقتصاد متقدم في العالم اليوم الاستغناء عن النفط والغاز".

وأشارت غافريش إلى أن الوضع يتفاقم أيضًا بسبب حقيقة أن الدول الأعضاء في أوبك، والتي تنظم الحد الأدنى لسعر برميل النفط، تحافظ بدرجة كبيرة على علاقات ودية مع روسيا ولا تتبع خطى الغرب في مقاطعة روسيا. وترى غافريش أن هذه الظروف مجتمعة تؤدي معا إلى حقيقة أن الاقتصاد الروسي يحرز تقدما بفضل قطاع النفط والغاز.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب