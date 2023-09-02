البنتاغون يفتح الأبواب أمام عملاء النفوذ الإيراني

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهام القيادة الأمريكية الموحدة بقلة الدراية.

وجاء في المقال: واجهت القيادة الاستراتيجية الأمريكية (STRATCOM) انتقادات لاستضافتها ندوة حول الردع.

عُقدت ندوة STRATCOM في منتصف أغسطس، لكنها تسببت في فضيحة الآن فقط، بعدما نشرت الخدمة الصحفية للجهة المنظمة فيديو النشاط كاملا. ومما أثار الغضب بشكل خاص حقيقة أن حسين موسويان والذي تمت دعوته على ما يبدو من قبل قائد القيادة الاستراتيجية، أنتوني كوتون، ألقى خطابا أمام المشاركين. الدبلوماسي السابق، الذي مثل في عهد رئاسة محمد خاتمي 1997-2005 فريق التفاوض الإيراني في المراحل الأولى من المفاوضات "النووية"، موجود رسميًا في جامعة برينستون، منذ بعض الوقت، وهو متحدث معروف في القضايا المتعلقة بالسياسة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وهكذا، فقد وصف ممثلو المعسكر الجمهوري حقيقة دعوة الموسوي بالجنون. وقال عضو الكونغرس الجمهوري جيم بانكس إن هذا الدبلوماسي السابق "يعمل كداعية متفرغ" للحرس الثوري الإسلامي، وهو منظمة عسكرية سياسية مؤثرة في إيران.

ومن الواضح بالفعل أن ما حدث سيوسع قائمة الأسئلة التي ستطرح على إدارة بايدن. ووفقاً لعمري سيرين، مستشار الأمن القومي للسناتور الجمهوري تيد كروز، فإن "هناك شريحة راسخة مؤيدة لإيران في واشنطن".

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