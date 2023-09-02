اليمينيون واليساريون لا يقبلون بحلول وسط مع ماكرون

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن مخاطرة الرئيس الفرنسي بقضاء الفترة الرئاسية المتبقية له في خلافات مع المعارضة.

وجاء في المقال:عقد إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء جميع أحزاب الجمعية الوطنية، وحاول التوصل معهم إلى حل وسط ضروري لاعتماد مشاريع القوانين، حيث لا يتمتع حزب النهضة الرئاسي بالأغلبية.

وكانت فكرة اللقاء هي إجراء حوار صريح مع كافة القوى السياسية في البرلمان، خلف أبواب مغلقة. يرغب ماكرون بشدة في الحصول على الأغلبية لاعتماد مشاريع القوانين الرئيسية. لكن على ما يبدو لن يحدث شيء من هذا القبيل. ومن بين غير الراضين عن الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة، زعماء أحزاب اليسار واليمين.

وفي الصدد، قال الباحث في قسم الأبحاث الاجتماعية والسياسية، بمعهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم سيرغي فيدوروف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من دون الأغلبية في مجلس النواب، يصبح اعتماد مشاريع القوانين والموازنة مهمة صعبة. ولم تنجح محاولات كسب الاشتراكيين والجمهوريين اليمينيين. الأخيرون، على الرغم من أنهم يواجهون صعوبات كبيرة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، فإنهم يخشون أن يُفقد التعاونُ مع ماكرون حزبَهم ماء وجهه. وأولئك الذين كانوا على استعداد للتعاون فعلوا ذلك من قبل عمليا. قبل الألعاب الأولمبية، من غير المرجح أن يتم حل البرلمان، ولكن بعد ذلك يمكن لماكرون أن يمنح المعارضة تشكيل حكومة أو إجراء انتخابات مبكرة. مع العلم بأن نتائجها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم موقف الرئيس الحالي".

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