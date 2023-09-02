تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يُقلق واشنطن في الاقتصاد الصيني.

وجاء في المقال: لا يستطيع المحللون الأمريكيون أن يقرروا حقًا ما يحدث بالفعل مع الاقتصاد الصيني: فإما أنه ينهار، أو يمر بأزمة رهيبة، أو أن قيادة هذا البلد تقوم بمناورة ماكرة أخرى. ألم تسافر وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى بكين لمعرفة ذلك؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور في القانون يوري جدانوف:

لدى الصينيين تجربة غنية ولكن مؤسفة جدا مع الغرب، بما في ذلك حروب الأفيون. لذلك، عند الاستماع إلى التوصيات الغربية "الحكيمة"، غالبا ما يفعل الصينيون العكس تماما.

ومع ذلك، طارت ريموندو إلى بكين..

لا يتعلق الأمر على الإطلاق بأزمة الاقتصاد الصيني (الأمريكيون لا يبالون بمعاناة الآخرين)، إنما بأزمة الاقتصاد الأمريكي نفسه. أولا وقبل كل شيء، معدلات التضخم التي ترتفع بشكل مستمر ومخاطر الركود المستمرة. وفي هذا الوضع العصيب، يدرك المسؤولون الأمريكيون تمام الإدراك أنهم في حاجة إلى الصين للمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي الأمريكي. وهذا أمر بالغ الأهمية في الفترة التي تسبق انتخابات العام 2024.

وهنا أكدت ريموندو على أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الصين، والتي، وفقا لها، تعد "واحدة من أهم العلاقات في العالم".

هل بدأ الأميركيون تخفيف الضغط عن الصين؟

بالنسبة للتخفيف، فبالكاد. ونظراً للجو السياسي الحالي في الولايات المتحدة، وخاصة موقف المؤسسة تجاه الصين، فإن الأمل ضئيل في أن تتمكن زيارة واحدة يقوم بها وزير أميركي (ليس أعلى شخصية في الحكومة) من إنهاء الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين. ويصر العديد من الساسة في الولايات المتحدة، باستمرار، على "الانفصال" عن الصين. في الواقع، زيارة هذه السيدة مناورة ضرورية لالتقاط النخبة الأمريكية أنفاسها، فقد بالغت في اللعب، ولم تحسب قوتها في الصراع على جبهتين- الأوكرانية والتايوانية. إنها بحاجة إلى استراحة. من الأصعب التحدث مع روسيا. بينما مع الصين، يبدو الأمر ممكنا. هنا يحاولون.

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