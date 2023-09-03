البنوك الروسية بدأت الإقراض وفق قوانين الشريعة الإسلامية

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول بدء اختبار الصيرفة الإسلامية في روسيا.

وجاء في المقال: اعتبارًا من الأول من سبتمبر، تبدأ تجربة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا. وفي غضون عامين، سيتم اختبار الخدمات المصرفية الجديدة بموجب الشريعة الإسلامية في أربع مناطق، هي: بشكيريا وداغستان وتتارستان والشيشان. وقد تم التوقيع على قانون إجراء هذه الاختبارات في أوائل أغسطس من قبل فلاديمير بوتين.

يقع العدد الأكبر من البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط، في دول الخليج وماليزيا. ومن هذه المناطق، سيكون من الممكن جذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخدمات المصرفية الإسلامية أن تساعد في زيادة عدد المشاريع في روسيا من خلال تمويل الشركاء للشركات والأفراد. وبالإضافة إلى الاستثمار المشترك، سيحصل المقترض على تدقيق دائم لأنشطته، كما يقول فلاديمير تشيرنوف، المحلل في Freedom Finance Global.

و"وفقًا لتحليل السوق، يبلغ عدد عملاء التمويل الإسلامي المحتملين 7.5 مليون شخص على الأقل، وأكثر من نصفهم (4.7 مليون شخص) هم بحكم الواقع عملاء لمصرف سبيربنك. وقال أوليغ غانيف، النائب الأول لرئيس سبيربنك، في مقابلة مع كوميرسانت: "إن الـ 2.8 مليون شخص المتبقين هم عملاء جدد محتملون".

يمكن استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية ليس فقط من قبل المسلمين، بل ومن قبل ممثلي جميع الأديان. على الأقل، يجري إدراج هذه المسألة بشكل منفصل في القانون. مسألة أخرى ما إذا كانت البنوك ستوافق على العمل وفق الشريعة الإسلامية مع كل من يرغب.

وفي الصدد، قال ألكسندر باختين، استراتيجي الاستثمار في BCS Mir Investments: "نعتقد أن هناك آفاقاً للصيرفة الإسلامية في روسيا، نظراً للنسبة الكبيرة من المسلمين، وبشكل عام، الاهتمام المتزايد بالاستثمارات في البلاد. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تنتشر الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل نشط خارج المناطق التي يمارس فيها الإسلام في الغالب".

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