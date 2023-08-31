عُرف الحفر تحت روسيا في زيارة وزير الخارجية البريطانية للصين

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول هدف زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى الصين.

وجاء في المقال: ذكرت صحيفة الغارديان أن وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، التقى بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ خلال الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى بكين منذ خمس سنوات.

وخلال الاجتماع، قال كليفرلي إن من المهم أن تواصل الحكومتان عقد اجتماعات وجاهية منتظمة لتجنب سوء الفهم. وقال أيضًا إن من المهم حل المشكلات والخلافات في الرأي القائمة في العلاقات الثنائية، بين جميع الدول، حسبما ذكرت رويترز.

وقد وصل كليفرلي مساء الثلاثاء على أن يلتقي بنظيره الصيني وانغ يي الأربعاء. ومن المتوقع أن تكون المخاوف بشأن نهج بكين تجاه تايوان ودعم الصين لروسيا والمخاوف بشأن نهج بكين تجاه تايوان ودعم الصين لروسيا على جدول الأعمال.

وفي الصدد، قال البروفيسور في مدير معهد ساس الصيني، ستيف تسانغ، إنه لم يتضح بعد ما الذي سيحققه الوزير كليفرلي من خلال زيارته، وأضاف: "يبدو أن كليفرلي سيرغب في التركيز على الإيجابيات، مثل مجالات التعاون، سواء أكان ذلك في القضايا الاقتصادية أو التجارية أو تغير المناخ. لكن الحقيقة هي أن الصين لن تستجيب إلا إلى الحد الذي يريده شي جين بينغ، وليس أكثر. لا يوجد شيء يمكن أن يفعله كليفرلي لتغيير ذلك. يريد شي جين بينغ أن يبقى بوتين في السلطة وأن يظل قوياً، وهذا لن يغير ما قد يقوله. إذا كان كليفرلي لا يعرف ذلك، فهو لا يفهم شيئا في سياسة شي جين بينغ".

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