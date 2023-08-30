كتبت الفيرا محمودوفا، في "برافدا رو"، حول كيفية تعامل الجيش الروسي مع النقاط التي تتفوق فيها القوات الأوكرانية.

وجاء في المقال: بحسب مجلة فوربس، زجت روسيا بآخر احتياطي لديها في المعركة من أجل صد هجوم الجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه. لكن المحلل السياسي، مؤلف قناة ZhIVOV Z على تيليغرام، أليكسي جيفوف، لا يستبعد أن تكون المعلومات المنشورة جزءا من حرب معلومات يستخدمها العدو.

وفي مقابلة مع "برافدا.رو" معه، علق على الوضع على الجبهات، وتحدّث عما يمنح الجيش الروسي الأفضلية.

فأشار إلى أن الجنرالات الروس يدركون جيدًا الميزان بين القوى التي أنفقها الجيش الأوكراني والتي ما زالت في الاحتياط لديه.

وأكد جيفوف أن أفضل الوحدات في روسيا تقاتل في منطقة زابوروجيه. وأفرادها يتميزون بروح قتالية عالية واحترافية. وقال: ""لدينا بعض أوجه القصور المتعلقة بمدى مدفعية العدو الأكبر ونقص معدات الاستطلاع التكتيكية والعملياتية. العدو يتفوق في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فهو يستخدم بالتأكيد الذخائر العنقودية الحديثة، والتي تسبب أيضًا أضرارًا كبيرة".

ومع ذلك، فإن القوات المسلحة الروسية لديها كمية هائلة من الأسلحة المضادة للدبابات. ويمتلك الجيش الروسي مستويين أو ثلاثة دفاعية، بالإضافة إلى قوة احتياطية يمكنه زجها إذا لزم الأمر.

تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الضرب في عدة اتجاهات، لكن العدو لم يتمكن من تحقيق نتيجة جدية في أي مكان.

وأشار جيفوف إلى أن هذا يمكن اعتباره نجاحًا كبيرًا للقوات المسلحة الروسية. ففي كل ليلة تقريبًا، يقوم الجيش الروسي بضرب أراضي أوكرانيا. وحدد جيفوف أربعة أنواع من أهداف القوات الروسية:

"الأول، هو البنية التحتية لموانئ نيكولاييف، وأوديسا، وأوتشاكوف، وريني، وإسماعيل؛ والثاني، مؤسسات مجمع صناعات الدفاع، حيث يجري تجميع المعدات العسكرية وإصلاحها؛ الثالث، مستودعات الأسلحة؛ وهناك رابع، لقد بدأنا بالفعل بحشد قوات وهي في طريقها للنشر في منطقة العمليات القتالية".

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