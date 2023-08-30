خطة إنقاذ بايدن تدمّر غالبية الأسر الأمريكية!

فضحت كامالا هاريس وضعا اقتصاديا صعبا كانت إدارة بايدن تودّ أن تخفيه. فكيف أثرت سياسات بايدن الاقتصادية الفاشلة في حياة الأمريكيين وفق آندي بوزدر في فوكس نيوز؟

في الحقيقة نطقت كامالا هاريس بما تمخّض عنه استطلاع أجرته شركة Morning Consult مؤخرا والذي يكشف أن في الربع الثالث من هذا العام لم يتمكن سوى 46% من الأمريكيين من تغطية نفقات غير متوقعة بقيمة 400$. ومثال هذه النفقات هو إصلاح سيارة مفاجئ أو فاتورة طبية. وهذا يشير إلى أن هذه النفقات تجبر العديد من الأسر الأمريكية على الاستدانة وبفائدة باهظة لتغطيتها.

كما يكشف نفس التقرير أن 54% من الأسر الأمريكية تعيش من راتب إلى راتب؛ أي لا يوجد لديها مدخرات. ومما يدعو للسخرية أنه بعدما أطلق بايدن "خطة الإنقاذ الأمريكية" في مارس 2021 وحتى يونيو هذا العام انخفضت المدخرات الشخصية للأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المنخفض. حيث فقدت الأسرة من الطبقة المتوسطة أكثر من 33 ألف دولار من الثروة الحقيقية في العام الماضي فقط.

والسبب الحقيقي للمشكلة هو التضخم الهائل بسبب سياسة بايدن. فسلة من السلع (وفق نفس الدراسة) كانت قيمتها 261 دولار في يناير 2021 ارتفع سعرها إلى 305 دولار، أي بزيادة قدرها 17% خلال عامين ونصف. وتقدر قيمة الديون المترتبة على بطاقات الائتمان للأمريكيين في الربع الثاني من هذا العام تريليون دولار وبسعر فائدة 22%. ولذلك فمن المتوقع أن تتدمّر ميزانيات الأسر المنهكة من سياسة بايدن الإنقاذية!

المصدر: فوكس نيوز

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