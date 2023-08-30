تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول ما ينتظر الاتحاد الأوروبي في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وجاء في المقال: باتت معروقة مخاوف حلفاء واشنطن من احتمال عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة. كتبت صحيفة وول ستريت جورنال عن ذلك. يلاحظ أن احتمال فوز ترامب يجعل زعماء العالم "متوترين". وتؤكد الصحيفة أن العديد من السياسيين في الدول الشريكة لأمريكا يدرسون، في الوقت الحالي، خطة عمل استعدادا لهزيمة الحزب الديمقراطي.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف: "عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كابوس لجميع البيروقراطيين عبر الأطلسي. لا أحد منهم يريد أن يراهن بشكل أعمى على الحظ، ولهذا السبب يلجؤون إلى وسائل الإعلام للحصول على المساعدة. الغرض من هذه المنشورات هو خلق "صورة مروعة" في عيون الأمريكي العادي. يريدون إقناع الأمريكيين بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة قادر على تدمير كل إنجازات العالم الغربي".

و"الأهم من ذلك كله أن زعماء الدول الحليفة لواشنطن يخشون أن يفضّل ترامب الانسحاب من الصراع في أوكرانيا. وعندئذ سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل بمفرده جميع العواقب المترتبة على مثل هذه المواجهة واسعة النطاق. بالطبع، عبء المسؤولية المالية عن مستقبل "الحليف جريح الحرب" سيقع بالكامل على عاتق بروكسل".

"بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يرغب ترامب في زيادة حجم المواجهة الاقتصادية مع الصين. وبعد ذلك، سينتقل إلى اللاعب التالي على الساحة الدولية، والذي يبدو التفاعل معه غير عادل، وهو الاتحاد الأوروبي. الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى خسائر فادحة لأوروبا".

وختم دوداكوف، بالقول: "ومن المثير للاهتمام أن يعرب مقال في صحيفة وول ستريت جورنال عن القلق من احتمال انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من الناتو. في رأيي، هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. الحلف أساس قيادة أمريكا للعالم، ولن يسمح أحد لترامب بمغادرة الناتو".

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