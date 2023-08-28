تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي كييف للحصول على التزامات قانونية من الغرب بالاستمرار في مساعدة أوكرانيا وحمايتها.

وجاء في المقال: يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توضيح تفاصيل الإعلان الخاص بالضمانات الأمنية لبلاده، والذي تم اعتماده في قمة الناتو في يوليو في فيلنيوس. بدأت، بهذا الشأن مفاوضات ثنائية أوكرانية كندية. المطلوب منها أن تحدّد بالضبط كيف ستحمي كندا أمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع المسلح مع روسيا. وفي وقت سابق، باشرت كييف مفاوضات مماثلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

المعلومات حول مواقف الأطراف التفاوضية قليلة للغاية. حول هذا الموضوع، اقتصر المكتب الصحفي لزيلينسكي على بيان غامض مفاده أن الضمانات الثنائية من شأنها أن تجعل البلاد "أكثر أمنا حتى قبل الحصول على العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي".

ويتحدث ممثلو حكومات الدول الغربية فقط عن مساعدات منتظمة لأوكرانيا، واستمرار توريد الأسلحة، ولكن ليس عن صياغة قانونية لاتفاقيات ثنائية. ومن خلال تصريحاتهم، يمكن استنتاج أن الضمانات المعنية ستكون صالحة بعد انتهاء النزاع المسلح. وهذا لن يحدث قريبا.

على أية حال، رأى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ضرورة أن يعلن، على خلفية المفاوضات مع أوكرانيا، أنه هو ومجموعة السبع بأكملها يتوقعون مواجهة مسلحة طويلة الأمد. وكما قال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع بلومبرغ: يترتب على "المحادثات التي أجريناها في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي" أن الغرب مصمم على مواصلة الصراع "طالما لزم ذلك". وبالتالي فإن المفاوضات حول الضمانات الأمنية لن تنتهي سريعاً.

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