تحت العنوان أعلاه، نشر ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، حول ما تستطيع روسيا في فعله في المواجهة مع الغرب.

وجاء في اللقاء مع إيفان تيموفيف:

بدأت مؤخرًا في فضائنا العام مناقشة فكرة استخدام روسيا الوقائي للأسلحة النووية التكتيكية؟

حتى من دون الرجوع إلى القضايا الأخلاقية، وبشكل عملي بحت: هذا السيناريو خطير للغاية بالنسبة لنا. فهو يمنح خصومنا الغربيين حججا سياسية جدية لزيادة عزلة روسيا. إنه يحفز ويسرع بشكل حاد سباق التسلح، الذي اكتسب بالفعل زخما كبيرا. ونحن نعلم أن الأميركيين وحلفاءهم في أوروبا يواجهون الآن صعوبة في تحديث الصناعة العسكرية. مساعدتهم لأوكرانيا محدودة بالقدرات الإنتاجية. لكن ضربة نووية وقائية من جانبنا ستعطي زخما هائلا لتعبئة الجهود وتركيز الأموال والموارد على ردع روسيا. ولديهم موارد كبيرة.

وإذا كانت الفرصة لا تزال قائمة حتى الآن في أن يؤدي نجاح روسيا في ساحة المعركة إلى إرغام الغرب على التفاوض بشأن أوكرانيا ونظام الأمن الأوروبي الأطلسي، فإن تجاوز العتبة النووية سيؤدي إلى اختفاء حوافز التفاوض مع موسكو.

والاعتقاد بأن الصراع الحالي يمثل صراعًا وجوديًا بالنسبة لروسيا له أسباب جدية. ولكن لا ينبغي أن يغلق ذلك الفرصة أمامنا للعمل على تعزيز مصالحنا من خلال المفاوضات واستعادة العلاقات حيثما يكون ذلك مفيدًا لنا. قد تكون النتائج مؤقتة. لكن في السياسة كل شيء مؤقت. لا شيء أبديا في الدبلوماسية أيضًا. كل شيء يتغير عاجلا أم آجلا. عليك أن تترك لنفسك مجالًا للمناورة وعدم التسرع في التطرف. لا يمكنك لعب "الورقة الأخيرة". مثل حرق كل شيء بالنار النووية! نريد النصر، وليس تدمير أنفسنا!

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