تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول غرض كييف الحقيقي من إرسال الطائرات المسيرة إلى قلب موسكو.

وجاء في المقال: لليوم الثالث على التوالي، يستهدف العدو العاصمة موسكو ليلاً. ففي وقت مبكر من صباح 23 أغسطس، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي موجايسك وخيمكي في منطقة موسكو. تم قمع الهجوم الثالث بواسطة الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت الطائرة السيطرة، طارت إلى مبنى في موسكو سيتي قيد الإنشاء.

وهكذا، فمرة أخرى يُطرح السؤال: لماذا تسقط الطائرات الأوكرانية المسيرة في موسكو سيتي بالذات؟

الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين على يقين من أن مجمع الأعمال (موسكو سيتي) هو "الجدار" الذي تصطدم به الطائرات المسيرة التي يجري إقلاعها من الطريق. هدفها مواقع أخرى تماما.

ويشاركه وجهة النظر هذه المحلل السياسي والمستشار الإعلامي ألكسندر زيموفسكي. فوفقا له، من المرجح أن إطلاق الطائرات المسيرة يجري من الحدود الأوكرانية الروسية.

وأشار إلى أن اعتراض الطائرات المسيرة يجري عادةً في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو في منطقة موسكو، حيث رسموا لها خط طيران يجعلها تتجنب منطقة الدفاع الجوي التي تغطي محطة أوبنينسك للطاقة النووية.

وقال زيموفسكي: "الطائرات الأوكرانية المسيرة باختراقها حزام أنظمة الحرب الإلكترونية ودفاعات موسكو الجوية، تكون قد دخلت منطقة أهدافها. البيت الأبيض (مبنى الحكومة) والكرملين على رأس الأهداف".

وفي الوقت نفسه، فإن الطائرات المسيرة، "المقموعة" بنظام الحرب الإلكترونية، تحتفظ ببقايا القدرة على تحكم ذاتي، وتختار أقرب موقع لاستهدافه.

"وهنا سيكون معيار الاختيار الأخير إما الأبعاد المادية للجسم، أو إشعاعه الحراري /الأشعة تحت الحمراء/ الإلكتروني، أو هما معًا. في طريق الطائرات المسيرة إلى هدفها الرئيسي، فإن نظام توجيهها سيختار، عند التشويش عليه، موسكو سيتي. وهكذا تصبح موسكو سيتي صائدة للطائرات المسيرة".

ووفقا لزيموفسكي، ستطير الطائرات الأوكرانية المسيرة إلى موسكو سيتي حتى "ضمان إسقاطها" خارج محلق موسكو الدائري.

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