تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تهديد كييف بمنع الحجاج الحسيديين من دخول مدينة أومان الأوكرانية.

وجاء في المقال: كييف تهدد الإسرائيليين بخرق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، إذا لم توقف تل أبيب ترحيل الأوكرانيين من إسرائيل. قد تكون النتيجة الأكثر أهمية لهذا الإجراء بالنسبة للإسرائيليين هي فرض حظر على دخول الحجاج الحسيديين إلى أومان. وقد ردت الخارجية الإسرائيلية بأن تهديدات أوكرانيا هي محاولة ابتزاز ولن تأتي بأي نتيجة.

يجري تعليل احتمال الحظر ببساطة: "سيتعين علينا بذل كل جهد ممكن لاستقبال عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أومان، مع مخاطر أمنية كبيرة وجهود لوجستية ضخمة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية تفعل ما تفعله بمواطنينا الذين يأتون إلى إسرائيل بموجب اتفاق بين البلدين".

وقبل ذلك، كان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغني كورنيتشوك، قد تحدث عن مشاكل المواطنين في البلاد. وقال في إحدى المقابلات إن "أكثر من 10% من مواطنينا (الأوكرانيين) يجري ترحيلهم في المطارات الإسرائيلية"، كما اشتكى المواطنون الأوكرانيون أنفسهم من المعاملة القاسية التي يتعرضون لها.

وعلق يفغيني ساتانوفسكي، الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي الروسي، ومؤسس ورئيس معهد الشرق الأوسط، على الوضع قائلاً: “أمامنا ابتزاز معياري معروف من الحكومة الأوكرانية الحالية". ووفقا له، بما أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه الكثير من المتشددين والأرثوذكس المتطرفين في الائتلاف، فإن هذا الابتزاز مصمم لهم. وفيما يتعلق بالعواقب المحتملة على أومان نفسها، أشار ساتانوفسكي إلى أن "حج الحسيديين بزنس يغذي المدينة على مدار السنة".

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