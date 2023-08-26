قمة بريكس: من المفيد لروسيا توسيع هذا الاتحاد إلى أقصى حد

تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما إذا كانت روسيا ستكسب مزيدا من الأصدقاء بعد قمة جوهانسبورغ.

وجاء في المقال: ضمت قمة بريكس الـ15، التي افتتحت في 22 أغسطس في جوهانسبرج، أكثر من 40 رئيس دولة. القضية الرئيسية التي تناقشها القمة في أيام انعقادها الثلاثة في عاصمة جنوب إفريقيا هي توسيع المنظمة. وقد أعربت أكثر من 20 دولة من "العالم غير الغربي" عمليا عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد.

يرى المحلل السياسي أليكسي ماكاركين أن روسيا تستفيد من أقصى توسع ممكن لمجموعة بريكس. فكلما زاد عدد الدول التي ترتبط بعلاقات تحالف، زادت الضغوط على الغرب. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدعم بقية دول المجموعة صيغة التوسع الأسي هذه.

وقال ماكاركين: هناك نهجان رئيسيان في بريكس. الأول صيني. فجمهورية الصين الشعبية تسعى إلى التوسع، وهنا روسيا أقرب إلى الصين؛ والنهج الثاني هندي.

والمشكلة هي أن الصين تنظر إلى مجموعة بريكس في سياق منافستها مع الولايات المتحدة. نقطة اهتدائها عالم ثنائي القطب. وينظر الصينيون إلى المنظمة باعتبارها مجموعة من الدول الشريكة التي تعمل على تكثيف هذه المنافسة. الهند تلعب لعبتها الخاصة. وهي حذرة، ولن تنافس الولايات المتحدة الآن.

وأوضح ماكاركين أن التوسع ليس أولوية بالنسبة للهند، وأن القرارات في دول بريكس لا تُتخذ إلا بالإجماع.

هناك لحظة إشكالية أخرى في مسألة قبول أعضاء جدد في مجموعة بريكس. فهناك عدد كبير جدًا من "البجعات السوداء" بين البلدان التي تقدمت بطلبات الانضمام.

ويتوقع ضيف الصحيفة أن التوسع السريع لبريكس يمكن أن يزعزع استقرار التوازن الهش فيها عمليا. ولذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد نتائج القمة الحالية هو التالي: في جوهانسبرج، سيجري التوقيع والإعلان عن نوايا توسيع الاتحاد بشكل أكبر. ولكن سيتم النظر إلى كل مرشح على حدة، من قبل الأعضاء الحاليين تحت عدسة مكبرة، إن لم يكن تحت مجهر.

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