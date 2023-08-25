السعودية وإسرائيل: إمكانية التطبيع ودور واشنطن والتحالف ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشر ليفون سافاريان، في "أوراسيا ديلي" نص لقاء مع باحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حول أفق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل والهدف منه.

وجاء في اللقاء: لا شك في أن المملكة العربية السعودية وإسرائيل من اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط. تلعب التحالفات السعودية الأمريكية والإسرائيلية الأمريكية دورًا حاسمًا في نظام العلاقات الدولية في المنطقة. في الوقت نفسه، تشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، وكذلك بين تل أبيب وواشنطن، فترة اضطراب اليوم. في هذا السياق، لمسألة التطبيع المحتمل للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والتي يمكن أن تغير جذريًا المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أهمية خاصة.

حول ذلك، التقت "أوراسيا ديلي" مع الباحث في مركز الدراسات الدولية، بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ومدير مشروع التعاون في السياسة الخارجية، مؤلف قناة "كل شيء هادئ في دبي" على تيليغرام، أرتيوم أدريانوف، فقال في الإجابة عن سؤال:

ما هي برأيك مصالح واشنطن الرئيسية في سياق التطبيع المحتمل بين الرياض وتل أبيب؟

على الصعيد العالمي، للولايات المتحدة مصلحة في خفض مستوى مشاركتها في الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة الصين في شرق آسيا. للقيام بذلك، تسعى واشنطن إلى إنشاء بنية أمنية مستقرة في الشرق الأوسط، من شأنها أن تسمح لدول المنطقة بضمان أمنها، وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وفي المقام الأول احتواء إيران. كان الغرض من اتفاقيات إبراهيم هو بالضبط إنشاء تحالف عربي إسرائيلي يهدف إلى احتواء إيران. في الواقع، واصلت إدارة بايدن هذا المسار، على الرغم من أنها كانت في البداية تميل لعقد صفقة نووية جديدة مع إيران. سيشكل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خطوة أخرى نحو إنشاء تحالف موالٍ لأمريكا ومناهض لإيران في الشرق الأوسط. تسعى الولايات المتحدة جاهدة للعمل كمنسق رئيس لمكون هذا التحالف الدفاعي. فسوف يجري تنسيق نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، تخطط لبنائه واشنطن في الشرق الأوسط، من خلال الأمريكيين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب