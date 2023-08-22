تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو"، حول استعداد الجيش الأوكراني للهزيمة في كوبيانسك ومناطق أخرى.

وجاء في المقال: تطور وضع كارثي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك بسبب هجوم اليش الروسي.

في كوبيانسك، تم، الأحد، تفجير جسر على نهر أوسكول، الذي يربط وسط المدينة بالضفة اليسرى. وقد كتبت قناة MultiXAM على Telegram أن القوات المسلحة الأوكرانية نفسها فجرت الجسر. "هذه إشارة لنا بأنهم لا يخططون للدفاع عن الجزء الشرقي من المدينة".

وبحسب القناة، لا توجد هياكل دفاعية في محيط كوبيانسك. فالوحدات التي جرى حشدها من أوديسا ولفوف تقف في الموقع، ما يخلق مظهرًا لوجود جيش.

لا تزال هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن ضباط القوات المسلحة الأوكرانية غادروا كوبيانسك. كما تم إجلاء الطاقم الإداري بالكامل. والمسعفون العسكريون غادروا في وقت سابق (وهذا مؤكد).

وثمة حالة هلع تسود القنوات الأوكرانية.

من الجدير بالذكر أن الجيش الروسي تخلى، منذ عام تقريبًا، عن كوبيانسك، بسبب الجسور المدمرة. فذلك جعل من المستحيل إمداد المدينة.

يبدو أن القوات المسلحة الروسية تستعد لتوجيه ضربة واسعة النطاق، فليس من قبيل الصدفة أن يقوم القائد الأعلى فلاديمير بوتين بزيارة مقر العملية العسكرية الخاصة في روستوف على الدون قبل أيام. ووفقًا لمدير المنطقة فيتالي غانتشيف، "في المستقبل القريب، سيتم تمهيد خط المواجهة لهجوم أرضي شامل واسع النطاق على خاركوف".

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