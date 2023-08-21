يطلبون من نتنياهو الانتقال إلى الهجوم على الفلسطينيين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تصاعد المزاج المعادي للعرب في حكومة نتنياهو.

وجاء في المقال: دعا أعضاء في الحكومة الإسرائيلية إلى سيناريو عنيف في الضفة الغربية، بعد مقتل مدنيين اثنين في هجوم إرهابي. وقعت المأساة بالقرب من قرية حوارة، التي أصبحت هذا العام موقعا لاشتباكات عنيفة بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين. وتزامن الهجوم مع نهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من احتجاجات الشوارع المستمرة في إسرائيل على إصلاحات الائتلاف الحاكم. تقول المنظمات الدولية إن الإصلاحات يمكن أن تتحول إلى كارثة على الفلسطينيين.

على الرغم من حقيقة أن المتظاهرين لا يرفعون شعارات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فإن المجتمع العربي يمكن أن يصبح ضحية رئيسية لإصلاحات نتنياهو، كما قالت الناشطة الفلسطينية المعروفة في مجال حقوق الإنسان رجاء شحادة مؤخرًا.

وقد خلص تقرير صادر عن لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة في يونيو إلى أن إصلاح المحكمة العليا الإسرائيلية يمكن أن "يفرض احتلالاً دائماً" على الأراضي الفلسطينية. ولاحظ مؤلفو الدراسة أن الحزمة الكاملة من المبادرات الحكومية تحتوي على بنود يمكن أن تشدد المتطلبات الضريبية على المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي تتعامل مع الشؤون الفلسطينية، وتحرمها فعليًا من القدرة على توثيق أنشطة الجيش الإسرائيلي المثيرة للجدل في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تشعر الأمم المتحدة بالقلق من احتمال حرمان الفلسطينيين من جنسيتهم، فضلاً عن احتمال إصدار أوامر بترحيلهم من البلاد إذا اتهموا بارتكاب انتهاكات أمنية.

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