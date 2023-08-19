تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا ويفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول إرسال بريطانيا مقاتلين أوكرانيين مدربين في مهام خاصة إلى إفريقيا.

وجاء في المقال: أمس الأربعاء، بات معروفًا أن جهاز المخابرات البريطاني MI6 أعد عملية تخريبية وفصيل عقاب من مسلحين أوكرانيين لإرسالهم إلى إفريقيا. أوردت الخبر وكالة ريا نوفوستي، مُحيلة إلى مصدر دبلوماسي عسكري.

لا يستغرب الخبراء أن يقرر البريطانيون إشراك الأوكرانيين في حل مشكلاتهم. يتدرب العسكريون الأوكرانيون منذ فترة طويلة في دول الناتو. ومع ذلك، فإن معايير الحلف ليست مناسبة للأعمال القتالية واسعة النطاق. أي، في الواقع، جرى تدريب الأوكرانيين للمشاركة في عمليات بوليسية.

وفي الصدد، قال أستاذ الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية المساعد في جامعة العلوم الإنسانية الحكومية الروسية، فاديم تروخاتشوف: "في النضال من أجل الهيمنة العالمية، يبدو أن المسؤوليات بين الولايات المتحدة وبريطانيا مقسمة بوضوح: واشنطن، مسؤولة عن مواجهة الصين؛ ولندن، مسؤولة عن مواجهة روسيا. لذلك، يعدها البريطانيون اليوم أحد أهم مسؤولياتهم. من المهام وقف نمو النفوذ الروسي في إفريقيا. بالنسبة للبريطانيين، هذا شعب أجنبي، وهو في الوقت نفسه مشابه للروس، ما يعني أنه الأكثر فاعلية في مواجهة روسيا".

وأضاف: "نحن نعلم أن وحدات فاغنر العسكرية الخاصة والمستشارين العسكريين الروس موجودون في إفريقيا. يخشى العسكريون الأوروبيون من هؤلاء الجنود المدربين جيدًا والمجهزين. في الوقت نفسه، تمكّن الأوكرانيون عمليا من مواجهة الفاغنريين في ساحة المعركة، لذلك يشعرون بمزيد من الثقة، وربما يريدون حتى الانتقام".

وبحسب تروخاتشوف: "من المحتمل تمامًا أن تستخدم لندن وحلفاؤها الأوكرانيين للقضاء على القادة الأفارقة غير المطيعين، أو لتنظيم انقلاب من أجل إقامة سلطات موالية للغرب في بلدان القارة".

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