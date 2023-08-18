السعودية تتخلص من سندات الحكومة الأمريكية بعد الصين

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول نزوع متزايد إلى التخلي عن الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

وجاء في المقال: بدأ تفكيك نظام البترودولار الذي تم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي. فقد باعت وزارة المالية السعودية أكثر من 3 مليارات دولار من السندات الأمريكية، في يونيو. لم يكن لدى الرياض منذ أكثر من 6 سنوات، مثل هذه الحصة الصغيرة من الدين العام الأمريكي، والبالغة 108.1 مليار دولار، وفقا لخزانة الولايات المتحدة.

يبدو أن الدول المنتجة للنفط في الخليج تفقد الثقة في الدولار الأمريكي وتستثمر بشكل متزايد في أصول خطرة. تبيع أكبر مملكة عربية سندات الحكومة الأمريكية على مدى ثلاثة أشهر متتالية. بالمناسبة، باعت الإمارات العربية المتحدة من السندات الحكومية الأمريكية، في أول شهر من الصيف، ما يقرب من 4 مليارات دولار.

بدأت عملية التخلص من الدولار التي أطلقتها روسيا والصين تؤتي ثمارها. دول الخليج، على سبيل المثال، تبحث الآن عن الأصول التي يمكن أن تكون أكثر ربحا من السندات الحكومية الأمريكية. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد تقلصت محفظتها من الديون الحكومية الأمريكية بأكثر من 41٪ خلال ثلاث سنوات ونصف. بدلاً من السندات الأمريكية، يشتري السعوديون أسهماً في شركات مثل Lucid Group Inc. و Uber Technologies Inc، ونيوكاسل يونايتد.

تكمن أهمية بيع السعودية للديون الحكومية الأمريكية في أنها أساس نظام البترودولار الذي نشأ في سبعينيات القرن الماضي، والذي بموجبه اشترى الأمريكيون النفط السعودي مقابل الدولار. بطبيعة الحال، طوال العقود التي مرت منذ ذلك الحين، جرى ربط الريال السعودي بالعملة الأمريكية. تحاول الرياض الآن تنويع اقتصادها وتوسيع العلاقات مع أكبر شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين.

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