أردوغان يستعد لمفاوضات الربيع الصعبة مع الناتو

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ورقة بيد أنقرة تُعقّد قبول انضمام السويد إلى الناتو.

وجاء في المقال: ألقي القبض، في اسطنبول، على عائشة سوغيوت، التي، وفقا للشرطة التركية، متورطة في مقتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف في العام 2016. تزعم السلطات التركية أنها على علاقة بالداعية فتح الله غولن. تسعى أنقرة دون جدوى إلى تسلّم غولن وداعميه من الدول الغربية.

قد يؤدي القبض على سوغيوت إلى تعقيد خطير للمناقشة القادمة في البرلمان التركي في أكتوبر. فعلى المشرعين المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو. وقد عارض زعيم حزب الدعوة الحرة، زكريا يابيج أوغلو، علانية التصديق على البروتوكول. قرر حزبه الإسلامي ذو التوجهات الكردية السنية، بكل الوسائل، معارضة انضمام السويد، حيث تم حرق القرآن بتواطؤ من السلطات، إلى الناتو. من الممكن أن يحذو نواب آخرون حذو يابيج أوغلو، خاصة إذا أعطى الرئيس نفسه الضوء الأخضر.

ويمكن لأردوغان فعل ذلك. تخدم ذلك حقيقة أن العلاقات بين أردوغان والغرب قد تتصاعد في المستقبل القريب، كما تدل بعض تصرفات الزعيم التركي. أولا، التغييرات في هيئة الأركان في قيادة الجيش ملفتة للنظر. وفي الوقت نفسه، لم يخدم أي من المعينين في أي مناصب في هياكل الناتو.

ليس من المنطقي الحديث عن انفصال تركيا الوشيك عن الناتو وتغيير في سياسة البلاد الخارجية. بل إن أردوغان يفعل ما فعله أكثر من مرة. إنه يوضح للغرب أن لتركيا مصالحها الخاصة، وهي في كثير من النواحي تختلف عن المصالح الأمريكية أو السويدية، على سبيل المثال، والتي سيتعين على حلفاء الناتو احترامها إذا كانوا يراهنون على تنازلات في القضايا التي تهمهم.

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