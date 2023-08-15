تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد" حول مؤشرات على قرب الحسم في أوكرانيا.

وجاء في المقال: يقول محللون عسكريون أمريكيون إن المرتزقة الأجانب يفرون من أوكرانيا بشكل جماعي، مشيرين إلى تصاعد استياء الأوكرانيين أنفسهم عن سير الأعمال القتالية.

يرتبط هروب المرتزقة، في المقام الأول، بطبيعة العمليات القتالية. فقد قال سفير جمهورية لوغانسك السابق في روسيا، روديون ميروشنيك، إن معظم الحملات السابقة، التي شارك فيها ممثلو ما يسمى بالدول المتحضرة، كانت تستند إلى تفوق تقني كبير على العدو. فـ "عندما قاتلوا، على سبيل المثال، في سوريا أو ليبيا، اعتمدوا على" اتفاقيات"، وكانت المشاركات نفسها أشبه برحلات السفاري. وقبل بدء القوات المسلحة الأوكرانية "هجومها المضاد"، كثير من الاشتباكات لم تكن بدرجة عالية من الشدة. الآن، على خلفية النقص في الأسلحة والمعدات العسكرية، يجدون أنفسهم في "هجمات لاحمة".

وأضاف النائب في برلمان جمهورية دونيتسك، فلاديسلاف بيرديشيفسكي، أن ممثلي كولومبيا والولايات المتحدة هم الأكثر نشاطا في الفرار، وقال: "البولنديون هم المرتزقة الأكثر حماسة في أوكرانيا".

وبحسب الخبير العسكري، العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، "شعر المرتزقة بعدم جدوى العمليات الأخيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية، ولذلك يغادرون البلاد بأعداد كبيرة".

و"هذا الفرار سيؤثر بالتأكيد في معنويات الجيش الأوكراني. فهم يرون أنهم تركوا عمليا وجها لوجه مع الجيش الروسي القوي. بالإضافة إلى ذلك، شارك جزء كبير من المرتزقة في إدارة وتعديل التكنولوجيا الغربية المتطورة"، وهذا ينطبق على الدبابات والعربات المدرعة، وأنظمة الاتصالات.

وختم بالقول: "سنرى كيف تتدهور جودة استخدام الأوكرانيين للترسانة، كما ستنخفض ​سوية القيادة والسيطرة داخل تشكيلات العدو. ومثل هذه العمليات تقرب انتصار بلادنا".

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