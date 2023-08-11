كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول طريق إلى تحرير خاركوف تفتحه سيطرة الجيش الروسي على كوبيانسك.

وجاء في المقال: قد يتحول الهجوم الأوكراني الكبير إلى تراجع كبير لقوات أوكرانيا المسلحة. على الأقل في منطقة كوبيانسك. فقواتنا تتقدم هناك في الأسابيع الأخيرة. وبالمقابل، تسود في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، كما تشهد الشبكات الاجتماعية، حالة من الذعر والفوضى: بعض الوحدات ترفض الدخول في المعركة.

تدرك قيادة القوات المسلحة الأوكرانية جميع المخاطر المترتبة على التقدم الروسي. وقد تم الإعلان عن ترحيل السكان من كوبيانسك.

وفي الصدد، قال العقيد ذو الخبرة القتالية أناتولي ماتفيتشوك:

"لسبب ما، قوّم الأوكرانيون اتجاه خاركوف على أنه اتجاه ثانوي، وكانوا يظنون أنهم سيطروا على الوضع هناك، معتمدين على تجربة هجوم خريف العام الماضي. فقد ركزوا على زابوروجيه وخيرسون. الآن تطورت ظروف مواتية لنا بالقرب من كوبيانسك، ونحن نطور هجومنا هناك".

ووفقًا لماتفيتشوك، من أجل مقاومة هجوم الجيش الروسي، يجب على العدو حشد مزيد من القوات. و"لكن من المستحيل القيام بذلك دون إدخال احتياطيات إضافية. والقوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها عمليا مثل هذه الاحتياطيات. هناك عدد قليل من المشاة، في حدود 30 ألفًا، ولا يتوافر العتاد اللازم لها، ولا موارد ثابتة. لذلك، أعتقد بأن السيطرة على خاركوف خطتنا الاستراتيجية القادمة. وأظن أننا سننفذها في المستقبل القريب".

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