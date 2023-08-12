في الطريق إلى معادن منغوليا النادرة تواجه الولايات المتحدة حالة فريدة

تحت العنوان أعلاه، كتب رومان رومانوف، في "إكسبرت رو"، حول أنشوطة صينية تخنق واشنطن وتحرمها من الوصول إلى بديل عن المعادن النادرة.

وجاء في المقال: في محاولة للحفاظ على التفوق في التكنولوجيا المتقدمة وفي مواجهة الصراع مع بكين، تبحث واشنطن عن بديل للصين باعتبارها المورد الرئيس للعناصر الأرضية النادرة.

تحتل احتياطيات منغوليا المرتبة الثانية بعد احتياطيات الصين، وقد تم تكثيف السياسة الخارجية الأمريكية في هذا الاتجاه بشكل حاد. ولكن، في طريق واشنطن إلى وفرة الموارد، تواجه منغوليا عدة مشاكل، طبيعية وسياسية ولوجستية:

الأولى، تتعلق بالتلوث البيئي واستنزاف الموارد المائية التي يتعذر تأمينها بالفعل هناك، والتي يمكن أن يتسبب بها استخراج العناصر الأرضية النادرة على نطاق صناعي؛

المشكلة الثانية هي عدم وجود إطار قانوني لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمعادن النادرة في منغوليا. فيمكن مواجهة مشاكل في جميع مراحل الشروع في العمل، من إدارة المخاطر البيئية إلى تبسيط عملية الترخيص.

يبدو أن العزلة الجغرافية لمنغوليا غير الساحلية هي التحدي الأكبر الذي يواجه خطط واشنطن. فتنظيم استخلاص المعادن شيء، وشيء آخر، ترتيب إيصالها. الشحن الجوي صعب وغير مربح. وبالتالي، لا يبقى سوى خيار واحد، نقلها عبر الصين. وهذا يخفف الكلفة المالية على الولايات المتحدة، لكنه يخلق مخاطر إضافية من حيث استقرار العرض.

من الناحية النظرية، يمكن للصين أن ترفض نقل الليثيوم أو الجرمانيوم، بل ويمكن أن تطبق إجراءات رقابة صارمة عليها، في الطريق أو في الموانئ التجارية. وهكذا، فحتى بعد التغلب على جميع مشاكل الإنتاج، ستواجه الولايات المتحدة مشاكل لوجستية، في سياق التنافس التكنولوجي المتسارع مع الصين، لا تبشر واشنطن بالخير.

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