تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن تحسّب الدولة اليهودية لهجوم من حزب الله وفقا للسيناريو الأوكراني.

وجاء في المقال: تعتزم إدارة جوزيف بايدن الضغط على لبنان لإقامة حوار كامل مع إسرائيل. تم إرسال كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض، عاموس هوشستين، إلى بيروت في هذه المهمة. لكن الوضع على الحدود بين البلدين الجارين متوتر. المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحف العبرية، يدرسون أصعب السيناريوهات لمواجهة مسلحة مع حزب الله اللبناني، الذي، بحسبهم، يريد اختبار كيف غيّرت الأزمة السياسية الداخلية أمن الدولة اليهودية.

في حديثه، في 8 أغسطس، بعد اجتماع مع قادة الجيش الإسرائيلي، توعد وزير الدفاع اليهودي، يوآف غالانت، بأن بلاده، في حال وقوع مواجهة مسلحة، تستطيع أن "تعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وعشية ذلك، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل تدرس أصعب سيناريوهات المواجهة بالقرب من حدودها الشمالية. وبحسب هذه التوقعات، قد لا تقتصر الاشتباكات العسكرية على ساحة واحدة فقط: فمن المتوقع حدوث تصعيد متزامن، بما في ذلك من قطاع غزة.

وهناك مسألة أخرى، هي أن المتحدثين إلى الصحيفة الإسرائيلية يخشون من أن الصراع الأوكراني يمكن أن يؤثر في حسابات حزب الله العسكرية. وبالتالي، يفكرون بشهية التنظيم العسكري السياسي الشيعي استخدام الطائرات المسيّرة على نطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية في إسرائيل. على وجه الخصوص، يشعر الخبراء بالقلق على سلامة مرافق الطاقة، والتي قد يؤدي ضربها إلى شل البلاد.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة نتنياهو مستعدة لسيناريو عسكري شامل ضد الجيران أو ما إذا كانت تنوي اللعب بالتزامن مع مبادرات فريق بايدن، لكن هناك أمرًا واحدًا واضحًا: مبادرات تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان أصبحت الآن غير قابلة للتحقيق من الناحية الموضوعية. من المرجح أن تؤدي مهمة هوشستين في بيروت إلى غرس عدم الثقة لدى حكومة أرض الأرز في وساطة الولايات المتحدة، بدلاً من إقناع لبنان بجدوى عملية التفاوض وآفاق اتفاقيات حدودية جديدة.

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