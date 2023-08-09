الوضع في النيجر يخدم العملية الروسية في أوكرانيا

كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عما ينتظر أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، في إفريقيا، وانعكاس الوضع على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: على الرغم من حقيقة أن الجيش الفرنسي يغادر النيجر، فمن المرجح حدوث تصعيد عسكري في القارة الإفريقية في المستقبل القريب. إذا لم تبدأ باريس في التدخل المباشر، فهي قادرة على تنظيم حرب بالوكالة هناك.

عند سؤال "موسكوفسكي كومسوموليتس" الخبير العسكري ورئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسفيتش، رأيه، قال إن الولايات المتحدة وفرنسا قلقتان من تنامي نفوذ روسيا في إفريقيا؛ وإن هذا يعني أن التركيز الأكبر لرعاة نظام كييف يمكن أن يتحول من أوكرانيا إلى نقطة ساخنة جديدة. كما سيتعين على فرنسا، وهي أحد الموردين الرئيسيين لمعدات الناتو العسكرية لأوكرانيا، أن تحول تركيز جهودها. وأضاف:

" من اللافت للنظر أن ترى في شوارع النيجر عددا كبيرا من الأعلام الروسية، على الرغم من عدم وجود سفارة روسية وروس هناك. يشير هذا إلى أن العلم الروسي أصبح رمزًا للعدالة.. رمز لحقيقة أن الروس هم من يمكنهم المساعدة في الخروج من تحت نير الاستعمار الجديد.

هذه هي الإشارة التي يجب قراءتها. لم يرفعوا الأعلام الصينية، ولا أعلام البرازيل أو الولايات المتحدة، إنما الأعلام الروسية إلى جانب علم بلادهم.

هل يمكن أن يؤثر الوضع في النيجر في مسار العملية العسكرية الخاصة، وعلى وجه الخصوص، في توريد الأسلحة الغربية؟

بالتأكيد، سيؤثر الوضع في مسار الصراع الأوكراني. بمجرد أن تبدأ الأعمال القتالية، ومن المرجح أن تبدأ، سيجري تحول تركيز العالم إلى هناك. في فرنسا، وفي أوروبا، سيبدأ انهيار اقتصادي، ستتوقف العقود والإمدادات. سيتعين على فرنسا والولايات المتحدة تزويد المجموعة التي يبلغ قوامها 25 ألف جندي بأسلحة ومعدات عسكرية جديدة. والمجمع الصناعي العسكري التابع لحلف الناتو غير قادر الآن على الوفاء بالالتزامات تجاه أوكرانيا، ولا يمكنه تعويض المستهلك من القذائف والأسلحة، والتي يجب أن تكون مطابقة لمعايير الناتو.

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