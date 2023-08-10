تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول دور الاتحاد الأوروبي في عرقلة حل المشكلة الرئيسية التي تمنع عودة روسيا إلى صفقة الحبوب.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن واشنطن فعلت كل ما في وسعها لضمان حل القضايا التي تربط روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب بها. وأوضح أن استئناف المبادرة ليس "مسألة تنازلات" من الجانب الأمريكي. وكما أشار الوزير الأمريكي، فإن صادرات روسيا "وصلت إلى مستويات قياسية".

وفي حديثه عن مشاكل محددة، "بما في ذلك مع البنوك والنقل وما شابه"، قال بلينكن إن الولايات المتحدة فعلت كل ما هو ممكن لضمان "حل هذه القضايا". وأكد أنه كتب بنفسه رسائل إلى البنوك الأمريكية، يوضح فيها أن سلطات البلاد "تدعم بالكامل صادرات الحبوب الروسية".

وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي إيفان ليزان: "من حيث الجوهر، يقول بلينكن الحقيقة، بمعنى ما. فلقد بذلت الولايات المتحدة كل ما هو ممكن من جانبها لتنفيذ مبادرة الحبوب. في سبيل ذلك، سمحوا بالتعامل مع بنوكهم، واتصلوا بشركاتهم، وأوضحوا لها أن التعاون مع روسيا في إطار الصفقة لن يترتب عليه عواقب سلبية".

و"لكن المشكلة تكمن في الغالب في الأوساط أوروبية. لم يرغب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، المنقادين لرغبتهم في إلحاق أكبر الأضرار الاقتصادية الممكنة بموسكو، في تقديم تنازلات. ولذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تحاول الولايات المتحدة التباحث مع بروكسل بشأن الوفاء بشروط روسيا وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك".

وختم ليزان بالقول: "هنا يوجد تناقض ما. فبينما تتحدث الولايات المتحدة عن جهود مبذولة، تظهر موسكو استياءها من موقف الاتحاد الأوروبي. لا أستبعد أن نرى من جانبهم لعبة "الشرطي الطيب والشرير". "إنما مثل هذه المخططات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. في الوقت الحاضر، لم تعد هناك ثقة بين موسكو وواشنطن وبروكسل، لذلك لا يمكن للأطراف ببساطة الاتفاق".

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