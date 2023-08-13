تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول ما يمكن فعله لردع من يقف وراء هجمات نظام كييف البحرية ضد أهداف مدنية روسية.

وجاء في المقال: تستعد أوكرانيا لشن هجمات جديدة على السفن المدنية في البحر الأسود. المهمة بسيطة: منع صادرات روسيا إلى دول الجنوب بممارسة "قرصنة جديدة"، وإجبار روسيا على العودة إلى تنفيذ صفقة الحبوب.

وفي الصدد، قال أستاذ السياسة الخارجية المساعد، بالجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، فاديم تروخاتشيف: "إننا نشهد تدميرا متعمدا للعلاقات التجارية باستهداف السفن في البحر الأسود، التي لم تعد مياهه مكانًا آمنًا للملاحة. ليس زيلينسكي من يقف وراء هذه الهجمات، إنما لاعب أكثر جدية ممثلا ببريطانيا".

"لا يخفي الناتو حقيقة أن الحلف يساعد في توجيه الصواريخ والمسيّرات الأوكرانية لضرب سفننا. تمتلك بريطانيا أيضًا نفوذًا على أنقرة. وبالتالي، حتى الطريق من نوفوروسيسك إلى شواطئ تركيا يمكن أن يصبح خطيرًا للغاية. لضمان أمن التجارة العالمية، ينبغي أن تجتمع دول إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وحتى أمريكا اللاتينية وتقف معًا ضد هذا النوع من الهجمات الإرهابية. فقط الإجراءات الملموسة ستعطي نتيجة حقيقية".

وبحسب العقيد البحري فاسيلي دانديكين، "في الوقت نفسه، لا يفكر زيلينسكي بأن هجمات الجيش الأوكراني الإرهابية تؤثر في مصالح الدول الأخرى. تقوم القوات المسلحة الأوكرانية، بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا، بوخز روسيا في البحر الأسود بحقن مزعجة، وتعاني دول أخرى تمامًا من ذلك. إليهما يجب أن تقدم دول الجنوب العالمي مطالبها".

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