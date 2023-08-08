روسيا والصين: من تدعم بكين في "اللعبة الكبيرة"؟

تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا بولوسكوفا، في "أوراسيا ديلي"، حول دلالات سيئة لمشاركة الصين في اجتماع جدة بالنسبة لروسيا.

وجاء في المقال: لا يبدو أن المشاركة الرسمية للممثل الصيني لي هوى في المباحثات الدولية "بغياب روسيا" حول "الأزمة الأوكرانية" في جدة تشغل كثيرا الصحافة الصينية.

ومع ذلك، جاء في عمود على موقع China.com: "ترى بعض وسائل الإعلام الغربية في مشاركة الممثلين الصينيين في الاجتماع "مكافأة دبلوماسية"، لكن بعض المحللين يرون أن هذا لا يمثل أي تغيير في سياسة الصين بشأن القضية الأوكرانية".

يُذكر أن ممثلين عن حوالي 40 دولة اجتمعوا في جدة للبحث عن حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي غريغوري تروفيمتشوك:

"انعقاد جلسة الدول الرائدة في العالم في جدة السعودية، بشأن القضية الأوكرانية، هو الخطوة الأولى الواضحة نحو ترتيب عالم الغد دون مشاركة روسيا. من أجل ذلك، جرى كل شيء كأنما بشكل غير رسمي: ليس في عاصمة البلاد الرياض ولا على مستوى كبار المسؤولين، وبلا إعلان ختامي، وهو أمر غير مطلوب مبدئيًا لعقد اجتماعات من هذا النوع. إن أكثر شيء مزعج بالنسبة لموسكو هو أن جلسة الدول هذه ليست ضد روسيا، وكان لذلك أن يكون نصف المشكلة، إنما انعقدت من دون روسيا. وهذه ليست "واحدة من مبادرات السلام العديدة حول أوكرانيا (أكثر من 20)"، بحسب وزارة الخارجية الروسية. وثمة استياء مموه بشكل سيئ من مشاركة الصين، التي، على ما يبدو، لم تجلس على الطاولة بشكل رسمي فحسب، بل اتخذت خيارًا للمستقبل. يمكن للمبادرين في جدة مناقشة استبدال الأمم المتحدة، وترك روسيا وراءهم هنا أيضًا".

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