إيران توسع نفوذها البحري ليشمل المحيط العالمي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعزيز طهران قدراتها القتالية لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: تلقت البحرية الإيرانية، وهي جزء من الحرس الثوري الإسلامي، سلسلة من المعدات العسكرية الجديدة. وقد أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إلى أن أي نقطة في المحيطات أصبحت الآن في متناول طهران. يصعب تفسير تزويد الفيلق بمزيد من العتاد خارج سياق المواجهة البحرية الإيرانية الأمريكية. ففي الأشهر الأخيرة، ضاعفت الولايات المتحدة اهتمامها بالوضع في منطقة الخليج، وزادت من وجودها العسكري قبالة سواحل الحلفاء.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات، يوري ليامين: "خلال الاحتفال الأخير، تسلمت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات المختلفة: أولاً وقبل كل شيء، منظومات صواريخ ساحلية مع صواريخ كروز مضادة للسفن". في الغالب، هذه مجمعات مسلحة بصواريخ إيرانية معروفة، مثل صواريخ ناصر المضادة للسفن بمدى يصل إلى 90 كم وصواريخ غدير المضادة للسفن بمدى يصل إلى 300 كم. لكن بينها أيضا عرضت قاذفة أرضية مزودة بأحدث صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن من طراز أبو مهدي، التي أُعلن عن اعتمادها في نهاية يوليو".

ووفقًا لـ ليامين، "يبلغ مدى صواريخ أبو مهدي أكثر من 1000 كيلومتر. و"بناء على ذلك، فإنهم يزيدون قدرة قوات الدفاع الساحلية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشكل كبير على تدمير الأهداف البحرية من الساحل الإيراني". و"تلقت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال هذا الاحتفال دفعات من مختلف الطائرات المسيرة ومركبات استطلاع صغيرة وطائرات انتحارية مسيرة وطائرات استطلاع مهاجر-6 الكبيرة". وأكد ليامين أن الطائرات المسيرة تلعب دورًا كبيرًا في الاستراتيجية الإيرانية للدفاع غير المتناظر في الفضاء البحري.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب