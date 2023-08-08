تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يدور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في المقال: الهجوم المضاد الأوكراني يفقد قوته. يعترف بهذه الحقيقة حتى رعاة أوكرانيا الغربيون، الذين علقوا على الهجوم آمالا كبيرة، ولكن كما اتضح، لم تكن مبررة. ومع ذلك، فإن سلطات كييف لا تتوقف عن محاولة تحقيق الحد الأدنى من "النصر"، على الأقل، وإن يكن بالتضحية بحياة الآلاف من جنودها. مؤخرا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة ثالثة، وعلى الأرجح هي الأخيرة، في شن هجوم باتجاه زابوروجيه.

الآن، وفقًا لجندي يحمل الاسم الحركي "نوفوسيبيرسك"، اختارت القوات المسلحة الأوكرانية تكتيكًا جديدًا. فهم يتنقلون، كما يقولون في الأوساط العسكرية، "على قوائم طرية"، أي سيرًا على الأقدام، في مجموعات صغيرة وبأقصى قدر ممكن من التكتم. عادة ما يعملون في مجموعات من عشرة إلى ثلاثين جنديًا، لكن يحدث أن يقوم حوالي خمسين مقاتلاً بتنفيذ غارات في الوقت نفسه.

لماذا غيرت القوات المسلحة الأوكرانية الآن تكتيكاتها ولم تعد تستخدم المدرعات كما كانت من قبل؟

لأنه لم يبق لديها ما تستخدمه عمليا. أطقمنا في سلاح الصواريخ المضادة للدبابات تعمل، ويتم حرق مدرعاتهم. هذا، بالإضافة إلى عمل مدفعيتنا ورجال دباباتنا. يمكن سماع هدير المدرعات من بعيد، ونقوم على الفور بضربها بالنيران، حتى لا ندعها تقترب من المشاة ولا يصل الأمر إلى معركة بالأسلحة الصغيرة.

وأضاف "نوفوسيبيرسك" أن الطائرات المسيّرة التي تراقب الآن الوضع العسكري 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في منع العدو من تحقيق أي اختراق.

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