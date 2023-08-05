الولايات المتحدة يمكن أن تخسر نفوذها في إفريقيا بالكامل بسبب النيجر

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول تخوّف واشنطن من تنفيذ انقلابات جديدة في إفريقيا على غرار ما جرى في النيجر.

وجاء في المقال: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر محمد بازوم، خلال محادثة هاتفية، أن واشنطن ستسعى إلى إعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تريد إيجاد حل سلمي للوضع في النيجر.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد أمريكا وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير فاسيليف: "الولايات المتحدة مهتمة بجدية بالنيجر، بما في ذلك بسبب وجود مناجم اليورانيوم هناك. كان الرئيس محمد بازوم يناسب الولايات المتحدة كون تصدير الخام من البلاد لم يذهب إلى روسيا والصين. إننا نعلم مدى حماسة الولايات المتحدة تجاه الأعضاء الآخرين في "نادي القوى النووية".

واضاف: "من ناحية أخرى، إذا أخذنا في الاعتبار الجانب السياسي، فإن الدول الإفريقية تتعرض لانقلابات. وتخشى الولايات المتحدة أن تثير النيجر سلسلة من حركات تمرد مماثلة عبر القارة. وحينها يمكن أن تفقد واشنطن سيطرتها على الدول الإفريقية الأخرى".

"في هذا السياق، يمكن لمزيد من البلدان إعادة التوجه نحو دول كبرى أخرى، على وجه الخصوص، نحو روسيا. بالمناسبة، أكدت القمة الروسية الإفريقية إمكانية مثل هذا السيناريو. اليوم، تتوافر جميع المقدمات لتعزيز التنوع الجيوسياسي في القارة، والتي ستختار الشراكة مع موسكو وبكين، وليس مع الدول الغربية".

وختم فاسيليف بالقول: "لقد هدد الأمريكيون النيجر بعقوبات اقتصادية. ولا شك في أنهم سينفذون تهديدهم. في الوقت نفسه، من غير المرجح، بحسبي، أن تجرؤ الولايات المتحدة على إدخال قوات عسكرية إلى البلاد لحل الوضع السياسي. لكن في ظل ظروف معينة، قد يحاولون اللجوء إلى مساعدة الحلفاء واتباع السيناريو الليبي".

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