تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الضربات الروسية التي تجعل صفقة الحبوب رهن إرادة موسكو.

وجاء في المقال: في الليل، تم توجيه ضربات جوية قوية على أوكرانيا. وأصيبت مواقع في كييف وكذلك البنية التحتية لموانئ أوديسا وكيليا وريني وإسماعيل.

حدث هذا كله على خلفية معلومات تفيد بأن السفن الأجنبية تحاول الوصول إلى ميناء إسماعيل لتحميل الحبوب: سفينة الشحن الإسرائيلية Ams1، والسفينة اليونانية شاهين 2، والسفينة التركية-الجورجية يلماز كابتان، وهي تحت حراسة الطيران الأمريكي: P-8 Poseidon المضادة للسفن وطائرات مسيرة.

حتى إن وسائل الإعلام الأجنبية تحدثت ببهجة عن أن سفينة من إسرائيل، كما يقولون، "اخترقت الحصار" وأنها على وشك الوصول إلى الميناء الأوكراني. أما في الواقع، فيمكن العثور على أكثر من اثنتي عشرة سفينة أجنبية قبالة ساحل البحر الأسود، "عالقة" في المياه الإقليمية الأوكرانية بسبب عدم قدرتها على الوصول بأمان إلى الموانئ المقصودة.

في الواقع، حاولت Ams1 الخروج من حشد السفن والتحرك عبر نهر الدانوب باتجاه ميناء إسماعيل، ولكن من الواضح أنها غيرت رأيها ورست حاليًا عند ساحل جزيرة كيسليتسكي، ولم تصل أبدًا إلى الميناء.

"فما معنى الحديث عن استئناف صفقة الحبوب؟" يكتب الأوكرانيون في التعليقات. كما أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأضرار كبيرة: "أهمها تقع في جنوب البلاد".

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