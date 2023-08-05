تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول الدروس التي يجب أن تستخلصها كييف ورعاتها الغربيون من ضربات روسيا لمرافق عسكرية حيوية قبل أن يستهدف الجيش الروسي ما هو أخطر منها.

وجاء في المقال: في ليلة 2 أغسطس دوت انفجارات شديدة في كييف وريفها. أكد هذه المعلومات رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. بالإضافة إلى ذلك، شنت روسيا هجمات على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوديسا وسومي.

ووفقًا للخبير العسكري والمحلل بوريس بودوبريغورا، فإن الضربات التي شنتها القوات الروسية في ليلة 2 أغسطس، كانت، على الأرجح، رداً على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو.

وقال: "في الوقت الحالي، نحن أمام تصعيد. أود أن أعتقد بأن الجانب الأوكراني والغرب سيستجيبان بعقلانية للضربات، فما بعدها ستطرح مسألة سلامة المرافق الحكومية المهمة في أوكرانيا. انتظرُ تصحيح أوكرانيا أفعالها. يبدو لي أن الغرب لا مصلحة له في مزيد من التصعيد، فهناك الكثير من المخاطر".

وأضاف بودوبريغورا أن الجيش الروسي تعلّم، خلال العام الماضي، كيف يحيد الطائرات المسيرة. ويرى ضيف الصحيفة أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية لم يتم تدميرها بالكامل، إنما ربما تم العثور على ترياق لها. فروسيا تعترضها الآن، وتدمر ما لا يقل عن 50٪ منها، ويستمر تحديث وسائل مكافحتها".

وختم بالقول: "الوضع في منطقة الصراع قد ينجلي بحلول الخريف. سيكون من الواضح ما إذا كان هجوم القوات الأوكرانية سيستمر أم أن الجبهة ستستقر".

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